OTTAWA, ON, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Je remercie sincèrement la Long Plain First Nation et l'Assemblée des chefs du Manitoba de nous avoir fourni les plans de travail visant à fouiller le site d'enfouissement de Prairie Green. Dans ces plans, ils décrivent les stratégies possibles quant à la formation du personnel, l'achat d'équipement et la gestion des déchets dangereux, toxiques et biologiques.

Nous examinons le rapport et travaillerons avec les familles, la province, la Long Plain First Nation, l'Assemblée des chefs du Manitoba et d'autres partenaires pour aller de l'avant, en tenant compte des traumatismes et de la culture, afin de permettre aux familles et aux communautés de guérir et de tourner la page. Nous prévoyons tenir une rencontre prochainement.

Il faut mettre un terme à la crise nationale persistante des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et les personnes d'identité différente autochtones qui disparaissent et sont assassinées à un rythme alarmant. Personne ne le sait mieux que les familles des personnes disparues ou assassinées. Nous sommes de tout cœur avec elles sur la voie de la justice et de la guérison.

Le soutien de tous les paliers de gouvernement est nécessaire pour mettre fin à cette crise nationale. Le Canada continuera d'être un partenaire dans ce travail. Toutes les personnes vivant dans ce pays méritent d'être en sécurité. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Matthieu Perrotin, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]