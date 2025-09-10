Nouvelles fournies parAssociation médicale canadienne
10 sept, 2025, 05:00 ET
L'AMC et les associations médicales provinciales et territoriales s'allient avec des organisations médicales, cliniques et de recherche canadiennes pour prendre la défense de la science : #LaScienceCompte!
OTTAWA, ON, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Au Canada comme ailleurs dans le monde, la science est attaquée. De plus en plus, des informations de santé manifestement fausses se banalisent, causant des torts graves aux patient•e•s, aux communautés, à la confiance du public et aux politiques de santé.
C'est pourquoi nous devons nous engager de manière réfléchie et lutter contre la désinformation en matière de santé. Nous devons prendre la parole et soutenir la science.
Pour ne citer que quelques exemples, contrairement à la désinformation populaire, les données scientifiques actuelles ont démontré que :
- Les vaccins ne causent pas l'autisme ni n'en augmentent le risque. Ils sont sûrs et efficaces.
- L'ivermectine n'est pas un traitement efficace contre la COVID, le cancer ou l'autisme.
- Les vaccins contre la COVID ne sont pas associés à des « morts subites », à des « décès excessifs » ou à des « cancers turbo ». Ils ont fait l'objet d'études approfondies, ont sauvé des millions de vies, présentent de nombreux avantages pour la santé et le système de santé et ont un profil de sûreté impressionnant.
- Les chercheur•euse•s en biomédecine ne cachent pas de remèdes miracles contre le cancer dans le but de profiter financièrement des traitements existants.
La désinformation en santé se propage pour de multiples raisons : profits, intérêts politiques, recherche de notoriété, volonté de semer le chaos et éroder la confiance.
Peu importe les intentions, ces mensonges sont partout. Ils façonnent de plus en plus le discours public, les croyances collectives et les décisions politiques.
Face à cette offensive, les institutions canadiennes de recherche, biomédicales et cliniques s'unissent :
- En solidarité avec les organisations scientifiques et cliniques partout dans le monde qui luttent contre ces forces régressives ;
- Contre la politisation et la banalisation de la désinformation en santé ;
- Contre la déformation et le dénigrement des données probantes qui guident les décisions cliniques et de santé publique ; et
- En soutien aux personnes et aux réseaux qui travaillent ensemble pour lutter contre la désinformation nuisible et faire progresser la recherche scientifique.
On peut changer les choses. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour défendre la science. Prenons la parole et témoignons des conséquences de la désinformation en santé sur nos vies, sur le Canada et sur le monde. Ensemble, rendons notre environnement informationnel plus résilient et protégeons la santé de la population. Affirmons-le haut et fort, sans équivoque : #LaScienceCompte
La communauté canadienne de la recherche, du milieu clinique, biomédical et des soins de santé :
Dre Margot Burnell, Présidente
Association médicale canadienne
Timothy Caulfield, Professeur et directeur de recherche
HLI de la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta
Dre Marianne Mader, Présidente-directrice générale
LaSciencedAbord, initiative de l'Association canadienne des centres de sciences
Constance LeBlanc, Présidente-directrice générale
Collège des facultés de médecine du Canada
Dr Mike Allan, Président-directeur générale et directeur exécutif
Collège des médecins de famille du Canada
Christopher Watling, Directeur général
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Dre Lisa Richardson, Responsable stratégique en santé autochtone
Ganawishkadawe - The Centre for Wise Practices in Indigenous Health, Women's College Hospital
Emily Gruenwoldt, Présidente-directrice générale
Santé des enfants Canada
Dre Tamil Kendall, Directrice
Partenariat pour la recherche en santé des femmes Canada
Dre Shelley Duggan, Présidente
Association médicale de l'Alberta
Dre Nichelle Desilets, Présidente
Doctors Manitoba
Dre Shelly McNeil, Présidente
Doctors Nova Scotia
Dre Charlene Lui, Présidente
Doctors of BC
Dr Marc-André Amyot, Président
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
Dr Vincent Oliva, Président
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Dr Padraig Casey, Président sortant
Société médicale de l'Île-du-Prince-Édouard
Dre Lise Babin, Présidente
Société médicale du Nouveau-Brunswick
Dre Cynthia Slade, Présidente
Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador
Dre Courtney Howard, Présidente
Association médicale des Territoires du Nord-Ouest
Dre Zainab Abdurrahman, Présidente
Association médicale de l'Ontario
Dre Pamela Arnold, Président
Association médicale de la Saskatchewan
Dr Derek Bryant, Président
Association médicale du Yukon
Il s'agit d'une déclaration collaborative co-créée par la communauté biomédicale, clinique et de recherche du Canada, avec le soutien à la coordination de Health Law Institute (HLI) de la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta et de LaSciencedAbord/ScienceUpFirst.
À propos de l'AMC
L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.
SOURCE Association médicale canadienne
Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations médiatiques de l'AMC : [email protected], Eric Lewis, 506-566-1671
Partager cet article