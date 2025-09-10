L'AMC et les associations médicales provinciales et territoriales s'allient avec des organisations médicales, cliniques et de recherche canadiennes pour prendre la défense de la science : #LaScienceCompte!

OTTAWA, ON, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Au Canada comme ailleurs dans le monde, la science est attaquée. De plus en plus, des informations de santé manifestement fausses se banalisent, causant des torts graves aux patient•e•s, aux communautés, à la confiance du public et aux politiques de santé.



C'est pourquoi nous devons nous engager de manière réfléchie et lutter contre la désinformation en matière de santé. Nous devons prendre la parole et soutenir la science.

Pour ne citer que quelques exemples, contrairement à la désinformation populaire, les données scientifiques actuelles ont démontré que :

Les vaccins ne causent pas l'autisme ni n'en augmentent le risque. Ils sont sûrs et efficaces.

l'autisme ni n'en augmentent le risque. Ils sont sûrs et efficaces. L'ivermectine n'est pas un traitement efficace contre la COVID, le cancer ou l'autisme.

un traitement efficace contre la COVID, le cancer ou l'autisme. Les vaccins contre la COVID ne sont pas associés à des « morts subites », à des « décès excessifs » ou à des « cancers turbo ». Ils ont fait l'objet d'études approfondies, ont sauvé des millions de vies, présentent de nombreux avantages pour la santé et le système de santé et ont un profil de sûreté impressionnant.

associés à des « morts subites », à des « décès excessifs » ou à des « cancers turbo ». Ils ont fait l'objet d'études approfondies, ont sauvé des millions de vies, présentent de nombreux avantages pour la santé et le système de santé et ont un profil de sûreté impressionnant. Les chercheur•euse•s en biomédecine ne cachent pas de remèdes miracles contre le cancer dans le but de profiter financièrement des traitements existants.

La désinformation en santé se propage pour de multiples raisons : profits, intérêts politiques, recherche de notoriété, volonté de semer le chaos et éroder la confiance.

Peu importe les intentions, ces mensonges sont partout. Ils façonnent de plus en plus le discours public, les croyances collectives et les décisions politiques.

Face à cette offensive, les institutions canadiennes de recherche, biomédicales et cliniques s'unissent :

En solidarité avec les organisations scientifiques et cliniques partout dans le monde qui luttent contre ces forces régressives ; Contre la politisation et la banalisation de la désinformation en santé ; Contre la déformation et le dénigrement des données probantes qui guident les décisions cliniques et de santé publique ; et En soutien aux personnes et aux réseaux qui travaillent ensemble pour lutter contre la désinformation nuisible et faire progresser la recherche scientifique.

On peut changer les choses. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour défendre la science. Prenons la parole et témoignons des conséquences de la désinformation en santé sur nos vies, sur le Canada et sur le monde. Ensemble, rendons notre environnement informationnel plus résilient et protégeons la santé de la population. Affirmons-le haut et fort, sans équivoque : #LaScienceCompte

La communauté canadienne de la recherche, du milieu clinique, biomédical et des soins de santé :

Dre Margot Burnell, Présidente

Association médicale canadienne

Timothy Caulfield, Professeur et directeur de recherche

HLI de la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta

Dre Marianne Mader, Présidente-directrice générale

LaSciencedAbord, initiative de l'Association canadienne des centres de sciences

Constance LeBlanc, Présidente-directrice générale

Collège des facultés de médecine du Canada

Dr Mike Allan, Président-directeur générale et directeur exécutif

Collège des médecins de famille du Canada

Christopher Watling, Directeur général

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Dre Lisa Richardson, Responsable stratégique en santé autochtone

Ganawishkadawe - The Centre for Wise Practices in Indigenous Health, Women's College Hospital

Emily Gruenwoldt, Présidente-directrice générale

Santé des enfants Canada

Dre Tamil Kendall, Directrice

Partenariat pour la recherche en santé des femmes Canada

Dre Shelley Duggan, Présidente

Association médicale de l'Alberta

Dre Nichelle Desilets, Présidente

Doctors Manitoba

Dre Shelly McNeil, Présidente

Doctors Nova Scotia

Dre Charlene Lui, Présidente

Doctors of BC

Dr Marc-André Amyot, Président

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

Dr Vincent Oliva, Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

Dr Padraig Casey, Président sortant

Société médicale de l'Île-du-Prince-Édouard

Dre Lise Babin, Présidente

Société médicale du Nouveau-Brunswick

Dre Cynthia Slade, Présidente

Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador

Dre Courtney Howard, Présidente

Association médicale des Territoires du Nord-Ouest

Dre Zainab Abdurrahman, Présidente

Association médicale de l'Ontario

Dre Pamela Arnold, Président

Association médicale de la Saskatchewan

Dr Derek Bryant, Président

Association médicale du Yukon

Il s'agit d'une déclaration collaborative co-créée par la communauté biomédicale, clinique et de recherche du Canada, avec le soutien à la coordination de Health Law Institute (HLI) de la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta et de LaSciencedAbord/ScienceUpFirst.

