OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Alors que les parlementaires reprennent leurs fonctions à Ottawa cette semaine, avec un programme ambitieux en cette période d'incertitude, l'Association médicale canadienne (AMC) exhorte le premier ministre Mark Carney et son gouvernement à écouter la population canadienne et à faire de l'amélioration des soins de santé une priorité nationale.

Selon un récent sondage, la quasi-totalité de la population canadienne (89 %) est d'avis que l'amélioration de l'accès à notre système de santé universel devrait être une priorité pour bâtir un Canada fort. Trois personnes sur quatre (76 %) estiment que le gouvernement devrait se concentrer sur la résolution de problèmes nationaux tels que le logement, les soins de santé et le coût de la vie. Les Canadiennes et les Canadiens savent que la résilience nationale passe par l'amélioration des soins de santé et ne devraient pas avoir à se soucier de l'accès aux soins alors qu'ils ont déjà tant d'autres préoccupations.

Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, le Parti libéral a promis de nombreuses initiatives importantes pour améliorer les soins de santé : recruter des milliers de nouveaux médecins, déployer les soins en équipe à plus grande échelle, réduire le fardeau administratif des médecins et permettre aux professionnelles et professionnels de la santé de travailler là où on a besoin d'eux, quand on a besoin d'eux.

Nous nous réjouissons de voir que la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, s'attelle à réduire les tâches administratives des médecins et à réintroduire une législation visant à améliorer les solutions numériques en santé. Pour éliminer des pratiques vieilles de plusieurs décennies qui submergent les professionnels et professionnelles de la santé sous des montagnes de paperasse inutile, chaque mesure compte.

Nous soutenons des solutions qui permettent d'améliorer l'accès aux soins. L'AMC a récemment présenté au gouvernement des recommandations visant à moderniser les soins de santé et à stimuler l'innovation dans le secteur de la santé. Ces recommandations reflètent le mandat du gouvernement actuel, qui consiste à bâtir une économie canadienne forte en éliminant les obstacles internes, en améliorant l'efficacité et en stimulant l'innovation.

Le gouvernement affirme vouloir agir rapidement pour obtenir des résultats significatifs. Il pourrait notamment déposer à nouveau la Loi sur l'eau propre des Premières Nations, réformer le processus de demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées afin de réduire le fardeau administratif des médecins et réintroduire des mesures législatives sur les soins connectés afin de stimuler l'innovation numérique.

L'AMC se réjouit à l'idée de collaborer avec le gouvernement et avec tous les partis au Parlement pour trouver des solutions aux défis en matière de santé auxquels la population canadienne est confrontée au quotidien.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

