MONTRÉAL, le 25 oct. 2025 /CNW/ - En réaction au dépôt et à l'adoption à l'Assemblée nationale du Québec du projet de loi 2 pour mettre fin aux négociations avec les grandes fédérations médicales québécoises, l'AMC rappelle au gouvernement du Québec l'impact négatif que pourrait avoir cette législation sur la démotivation de la profession médicale dont le rôle est essentiel pour la prestation des soins.

L'adoption de cette loi spéciale pourrait avoir des conséquences nuisibles sur l'accès aux soins, en plus d'augmenter la pression sur les professionnels et professionnelles de la santé, déjà à bout de souffle. Elle risque d'aggraver le sentiment de découragement et de désengagement déjà palpable au sein de la profession médicale québécoise. Ce climat d'incertitude pourrait entraîner un exode vers d'autres provinces ou une retraite hâtive chez plusieurs médecins, ce qui fragiliserait encore davantage un réseau de la santé déjà sous pression.

Le Québec étant la seule province au pays à ne pas recourir à l'arbitrage indépendant, l'AMC réitère son appel à mettre en place ce mécanisme qui a permis à des provinces comme l'Ontario d'en arriver à une entente avec sa communauté médicale, tout en améliorant l'accès aux soins.

D'autres provinces ont d'ailleurs trouvé des moyens d'en arriver à des ententes durables sans recourir à une loi spéciale. En Nouvelle-Écosse, par exemple, la collaboration entre le gouvernement et l'association médicale provinciale a mené à une entente novatrice avec les médecins : un système de rémunération fondé sur les heures travaillées et la complexité des services qui renforce l'attractivité de la profession.

La FMSQ et la FMOQ ont travaillé sans relâche pour maintenir les voies de communication avec le gouvernement ouvertes et pour négocier un accord, estimant que cette démarche était dans l'intérêt supérieur de la population québécoise. L'AMC appuie les médecins du Québec maintenant et dans leurs démarches futures.

Plus que jamais, le système a besoin de stabilité, de dialogue et de collaboration pour améliorer l'accès aux soins et soutenir ses professionnels et professionnelles.

Dre Margot Burnell, présidente

Dr Jean-Joseph Condé, porte-parole et membre du Conseil d'administration de l'AMC et médecin de famille à Val-d'Or

