MISHKEEGOGAMANG FIRST NATION, TRAITÉ DE LA BAIE JAMES NO 9, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Depuis des générations, le solstice d'été est l'occasion pour de nombreux groupes et communautés autochtones de célébrer leur culture et leur patrimoine, ainsi que le rôle important et les contributions des peuples autochtones.

Aujourd'hui, le chef Merle Loon de la Mishkeegogamang Ojibway First Nation et moi-même avons célébré les réalisations de la communauté et discuté des principales priorités lors d'une réunion organisée à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones.

La Mishkeegogamang Ojibway First Nation montre la voie à suivre en matière de soutien à la jeunesse. Le chef Loon et la communauté ont décidé de donner la priorité aux services sur lesquels les jeunes comptent. Grâce à l'initiative Choose Life et aux services de santé mentale communautaires, les jeunes membres peuvent obtenir l'aide dont ils ont besoin d'une manière autodéterminée qui tient compte de leur culture et de leur langue. La Mishkeegogamang Ojibway First Nation montre à l'ensemble du pays ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements suivent l'exemple des partenaires autochtones et soutiennent leurs priorités.

Une grande partie du paysage sociétal de ce pays a été façonnée par les réalisations des peuples autochtones. Des générations d'Autochtones ont apporté des contributions inestimables à tous les aspects de la vie au Canada. Cependant, il est important de reconnaître que les expériences de nombreux peuples autochtones de ce pays ont été entachées par un héritage colonial et une discrimination systémique persistante.

Nous devons continuer à favoriser la guérison de ces blessures et, pour ce faire, je crois que nous devons continuer à marcher ensemble - dans le cadre d'un véritable partenariat de nation à nation - sur la voie de la réconciliation, car les membres de la Mishkeegogamang Ojibway First Nation méritent eux aussi d'avoir une chance équitable de réussir.

Félicitations au chef Merle Loon et à la communauté pour toutes leurs réalisations. Le gouvernement du Canada continuera d'être à vos côtés alors que vous nous montrez la voie vers un avenir meilleur. Bonne Journée nationale des peuples autochtones! »

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]