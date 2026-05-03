OTTAWA, ON, le 3 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a fait la déclaration suivante :

« Il y a dix ans, les Canadiens et les Canadiennes ont subi les conséquences dévastatrices des feux de forêt de 2016 à Fort McMurray, l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire de notre pays. Plus de 80 000 personnes ont été évacuées et des milliers de logements et d'entreprises ont été détruits, ce qui a eu des répercussions durables sur les familles et les communautés du nord de l'Alberta.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux premiers intervenants, aux spécialistes de la gestion des urgences, aux dirigeants autochtones, aux bénévoles et aux organismes communautaires dont le dévouement, le leadership et la compassion ont contribué à protéger des vies et à soutenir les personnes évacuées tout au long des processus d'intervention et de reprise. Leur dévouement a incarné l'excellence du service communautaire et du service public, mettant en lumière le courage et l'engagement sans faille des premiers intervenants, qui mettent leur vie en péril année après année pour lutter contre les feux de forêt et protéger nos communautés.

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec la Province de l'Alberta depuis les incendies pour aider la communauté à rebâtir et à se rétablir. Nous demeurons déterminés à soutenir les résidents de Fort McMurray et des communautés avoisinantes. Nous sommes aussi conscients que certaines des pertes subies sont irrémédiables. Mes pensées vont à la communauté, qui se rassemble aujourd'hui pour commémorer cet événement.

Nous saluons la résilience et la détermination dont les résidents de Fort McMurray et l'ensemble des Albertains et des Canadiens touchés par cette catastrophe ont fait preuve, et nous continuons à les soutenir. »

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources - Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]