OSHAWA, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, accompagné de John Henry, PDG régional pour la région de Durham, et de Son Honneur Dan Carter, maire d'Oshawa, pour souligner les récents investissements de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous, qui visent à aider les travailleurs et les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience et le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Le vendredi 1er mai 2026

Heure : 11 h HAE

Lieu :

Salle CIR-102 (immeuble du Centre de l'innovation et de la recherche)

Collège de Durham

2000, rue Simcoe Nord

Oshawa (Ontario)

Remarque à l'intention des médias

Les médias peuvent utiliser le stationnement Founders 1, situé à l'angle de Founders Drive et de Founders Gate. L'accès à l'immeuble du Centre de l'innovation et de la recherche est possible à partir du stationnement. La salle CIR‑102 se trouve au 1er étage.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]