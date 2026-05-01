OSHAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Dans le Budget de 2025, nous avons détaillé notre plan pour bâtir un Canada fort. Depuis, nous avons agi rapidement pour bâtir les grandes infrastructures, les maisons et les industries qui font croître notre économie et qui créent une prospérité durable; pour donner aux Canadiens les moyens de réussir grâce à des carrières plus enrichissantes et une vie plus abordable; pour protéger nos communautés, nos frontières et notre mode de vie.

Nous avons permis aux Canadiens de faire des économies tangibles, tout en soutenant les principales priorités nationales et en orientant les investissements vers des résultats concrets. Nous maintenons une position budgétaire solide, alors que la Mise à jour économique du printemps de 2026 indique que les déficits projetés sont inférieurs au cours de la durée de la période de projection et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos cibles budgétaires.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 représente la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous. Elle permet de faire le point sur la force de l'économie du Canada, pour que les Canadiens puissent croire en notre plan. Elle contient des allégements ciblés pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle vient aussi renforcer la compétitivité du Canada et sa croissance économique, tout en proposant des investissements visant à favoriser l'essor et la sécurité des communautés partout au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a rencontré des étudiants et des employés du Collège de Durham à Oshawa, pour souligner les principaux investissements prévus dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 pour aider les travailleurs et les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience et le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

Le nouveau gouvernement du Canada facilite l'apprentissage, la formation et l'accès à des débouchés professionnels de qualité. Cela comprend :

Créer de nouvelles perspectives pour les jeunes Canadiens : Lancer l'initiative Une Équipe Canada forte visant à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs de métiers spécialisés désignés Sceau rouge d'ici 2030-2031, pour répondre aux besoins du Canada dans les domaines du logement, des infrastructures et de la défense.

: Lancer l'initiative Une Équipe Canada forte visant à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs de métiers spécialisés désignés Sceau rouge d'ici 2030-2031, pour répondre aux besoins du Canada dans les domaines du logement, des infrastructures et de la défense. Élargir les capacités de formation pour produire des résultats à grande échelle : Moderniser et renforcer les capacités de formation d'apprentis et dans les métiers spécialisés désignés Sceau rouge, en travaillant avec les syndicats, les employeurs, les provinces, les territoires et les établissements d'enseignement nationaux pour raccourcir les délais et obtenir de meilleurs résultats.

: Moderniser et renforcer les capacités de formation d'apprentis et dans les métiers spécialisés désignés Sceau rouge, en travaillant avec les syndicats, les employeurs, les provinces, les territoires et les établissements d'enseignement nationaux pour raccourcir les délais et obtenir de meilleurs résultats. Éliminer les obstacles financiers pendant la formation des apprentis : Mettre en place une nouvelle subvention aux apprentis restructurée qui procurera aux apprentis un revenu supplémentaire de 400 $ par semaine pendant qu'ils suivent une formation technique obligatoire en classe pour un montant total maximal de 16 000 $ par apprenti, versée en sus des prestations d'assurance-emploi.

Mettre en place une nouvelle subvention aux apprentis restructurée qui procurera aux apprentis un revenu supplémentaire de 400 $ par semaine pendant qu'ils suivent une formation technique obligatoire en classe pour un montant total maximal de 16 000 $ par apprenti, versée en sus des prestations d'assurance-emploi. Rendre les études plus abordables : Prolonger l'augmentation des bourses d'études canadiennes et des prêts d'études canadiens sans intérêt pour l'année scolaire 2026-2027, ce qui devrait permettre à 571 000 étudiants de bénéficier de l'augmentation des bourses non remboursables et à 422 000 étudiants de tirer profit de l'augmentation de la limite hebdomadaire des prêts.

Prolonger l'augmentation des bourses d'études canadiennes et des prêts d'études canadiens sans intérêt pour l'année scolaire 2026-2027, ce qui devrait permettre à 571 000 étudiants de bénéficier de l'augmentation des bourses non remboursables et à 422 000 étudiants de tirer profit de l'augmentation de la limite hebdomadaire des prêts. Aider les gens de métier à aller là où est le travail : Bonifier la déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, afin qu'il soit plus abordable pour les travailleurs qualifiés de se rendre là où se trouvent les emplois disponibles.

Bonifier la déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, afin qu'il soit plus abordable pour les travailleurs qualifiés de se rendre là où se trouvent les emplois disponibles. Encourager la propriété collective : Rendre permanente l'exonération fiscale accordée aux fiducies collectives des employés, afin d'aider plus de travailleurs à partager la réussite des entreprises qu'ils contribuent à bâtir.

Dans le cadre du Budget de 2025, les jeunes de tout le pays profitent de possibilités d'emplois et de nouvelles perspectives de carrière, grâce aux 175 000 stages soutenus en 2026-2027 par le programme Emplois d'été Canada, la Stratégie emploi et compétences jeunesse horizontale et le Programme de stages pratiques pour étudiants.

Notre nouveau gouvernement bâti un Canada à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. C'est un Canada pour tous, sans distinction, un Canada toujours présent.

Citations

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 poursuit sur la lancée de notre budget, en combinant des investissements stratégiques à une discipline budgétaire soutenue, afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, et afin d'assurer notre prospérité maintenant tout en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Notre gouvernement facilite l'apprentissage, la formation et l'accès à des débouchés professionnels de qualité. Nous renforçons les capacités de formation d'apprentis et dans les métiers spécialisés, éliminons les obstacles financiers grâce à une nouvelle aide au revenu, aidons les travailleurs à se rendre là où se trouvent les emplois disponibles et rendons l'éducation postsecondaire plus abordable -- tout en créant de réelles possibilités pour les jeunes Canadiens et Canadiennes de développer des carrières enrichissantes et de contribuer à bâtir un Canada fort pour tous. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Alyson Chambers, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]