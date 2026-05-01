OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, accompagnée d'Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, alors qu'ils soulignent la Semaine de la sécurité civile et annoncent des investissements afin de renforcer les capacités et l'intervention en cas d'urgence.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Événement : Hybride (en personne et sur Zoom)

Date : Le lundi 4 mai 2026

Heure : 10 h (HAE)

Lieu : Théâtre national de la presse

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa (Ontario)

Remarque à l'intention des médias

La traduction audio simultanée sera disponible. La participation à la partie questions-réponses de cet événement se fait en personne ou sur Zoom et s'adresse uniquement aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent envoyer un courriel à l'adresse [email protected] pour demander un accès temporaire.

pour demander un accès temporaire. Les médias participant en personne doivent arriver sur place avant 9 h 30 (HAE) pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

doivent arriver sur place avant pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Les participants, tant en personne qu'en virtuel, auront l'occasion de poser des questions.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]