OTTAWA, ON, le 10 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique pour les Prairies, a fait la déclaration suivante :

« La Première Nation de Peguis et les environs du bassin de Fisher River au Manitoba font face à un risque d'inondation élevé en raison du temps doux et pluvieux qui accélère la fonte des neiges.

Hier, j'ai approuvé une demande d'aide fédérale du gouvernement du Manitoba pour appuyer les efforts de préparation aux inondations annoncées dans la Première Nation et dans les environs.

Services aux Autochtones Canada (SAC), par l'entremise de son Programme d'aide à la gestion des urgences, appuie la Première Nation de Peguis en finançant Team Rubicon afin de l'aider à atténuer les éventuelles inondations, notamment au moyen de sacs de sable et d'un financement pour du soutien administratif et technique, conformément aux directives de la Nation.

Des représentants du gouvernement fédéral continueront de travailler avec la Première Nation de Peguis et la province du Manitoba et de les soutenir.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec SAC et d'autres partenaires fédéraux et provinciaux pour s'assurer que la communauté a les ressources dont elle a besoin.

Je demeure en étroite communication avec mon homologue ministériel et le premier ministre du Manitoba. Nous sommes prêts à offrir de l'aide. »

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]