GATINEAU, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée de l'air pur au Canada, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, et l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, ont fait la déclaration qui suit.

« Aujourd'hui, c'est la Journée de l'air pur au Canada, une belle occasion de réfléchir à l'importance de l'air pur pour notre santé, nos collectivités et notre environnement. La qualité de l'air au Canada se classe parmi les meilleures au monde, mais il reste que l'exposition à la pollution atmosphérique contribue à de graves problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques et pulmonaires, et que chaque année, elle figure parmi les causes de milliers de décès prématurés. Les changements climatiques n'aident pas la cause, puisqu'ils augmentent le risque de feux de forêt. La fumée qui en provient détériore la qualité de l'air au sein des collectivités où le feu fait rage, mais également à des milliers de kilomètres de distance. Les effets négatifs se font également sentir dans l'ensemble de notre économie et de nos systèmes de soins de santé; le total des coûts économiques et des coûts en soins de santé engendrés par la pollution atmosphérique est estimé à environ 146 milliards de dollars par année.

« Puisque les feux de forêt continuent de toucher des collectivités dans tout le pays, le gouvernement du Canada aide la population canadienne à comprendre les risques de la fumée des feux de forêt sur la santé et les moyens de réduire son exposition. C'est dans le même objectif que nous publions des prévisions, des alertes et la cote air santé (CAS) sur l'application MétéoCAN et la page Canada.ca/meteo. La CAS aide les gens à comprendre comment la qualité de l'air dans leur région peut avoir une incidence sur leur santé afin qu'ils puissent limiter leur exposition ou adapter leurs activités lorsque la pollution atmosphérique est à des concentrations élevées.

« Nous prenons également des mesures pour réduire la pollution de l'air dans tout le pays, ce qui comprend des mesures visant à réduire les émissions provenant de l'industrie, des transports et des produits de tous les jours. Parmi les mesures récentes, mentionnons un resserrement des normes canadiennes de qualité de l'air ambiant pour les particules fines, un règlement visant à réduire les composés organiques volatils nocifs comme le benzène et de nouvelles règles ayant pour but de réduire les émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement et du secteur pétrolier et gazier. De plus, le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle stratégie nationale d'électrification en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'électricité et d'accroître l'utilisation d'une énergie propre, fiable et abordable pour créer un avenir propre et prospère.

« Nous continuons de travailler avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec nos partenaires dans le monde entier pour améliorer la qualité de l'air dans l'intérêt de toute la population canadienne. Parallèlement, nous protégeons les paysages naturels et les écosystèmes grâce à la stratégie du Canada pour protéger la nature, intitulée Une force de la nature, contribuant ainsi à un air plus pur et à des collectivités plus saines au profit des générations actuelles et futures.

« La population peut également faire sa part pour se protéger contre la pollution atmosphérique, notamment :

en lisant les renseignements concernant la qualité de l'air sur l'application MétéoCAN avant d'aller à l'extérieur;

en activant les alertes sur la qualité de l'air pour suivre l'évolution des conditions;

en limitant les activités extérieures lorsque la pollution atmosphérique est importante;

en utilisant des détecteurs de monoxyde de carbone, des filtres à air de haute qualité ou encore des purificateurs d'air portatifs pour améliorer la qualité de l'air intérieur;

en consultant un professionnel de la santé si les répercussions de la qualité de l'air créent des inquiétudes, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou pulmonaires.

« Tout le monde a droit à de l'air pur, et nous avons tous un rôle à jouer. En cette Journée de l'air pur, nous encourageons la population canadienne à se renseigner sur la pollution atmosphérique, à découvrir comment les actions du gouvernement améliorent la qualité de l'air et à poser des petits gestes pour protéger sa santé. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]