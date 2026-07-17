Avis aux médias - La ministre Julie Dabrusin soulignera l'augmentation du paiement versé aux familles de Windsor grâce à l'Allocation canadienne pour enfants

WINDSOR, ON, July 17, 2026 /CNW/ -- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, sera à Windsor pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui réduit les coûts pour les familles partout au Canada.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les renseignements indiqués sont sujets à changement.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le lundi 20 juillet 2026 Heure : Midi (HAE) Lieu : Locaux du groupe de soutien aux parents d'enfants de six ans et moins Ready, Set, Go!

3640, rue Wells, chalet no 5

Windsor (Ontario)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presseCabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]