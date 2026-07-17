Le gouvernement fédéral aide le CHEO à moderniser ses installations grâce à de nouvelles technologies écoénergétiques

OTTAWA, ON, July 17, 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé l'achèvement d'un projet de près d'un million de dollars financé par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement fédéral à l'appui du programme de rénovations écoénergétiques majeures du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO). Ce projet contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une efficacité énergétique accrue.

Grâce à cette contribution, le CHEO a modernisé ses systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation en intégrant de nouvelles technologies écoénergétiques. Le projet comprend, entre autres, l'installation d'un système de récupération d'énergie, la modernisation du système de ventilation pour améliorer l'entrée d'air frais et l'ajout de deux thermopompes qui réduiront la dépendance aux chaudières au gaz naturel.

Ces améliorations offrent un environnement intérieur plus sain et plus confortable aux patients, à leurs familles et au personnel, en plus de réduire considérablement la consommation d'énergie et l'empreinte environnementale de l'hôpital. Chaque dollar non consacré à l'énergie est un dollar investi dans les soins qui tiennent à cœur à la population canadienne.

L'efficacité énergétique est l'un des moyens les plus rapides et les plus pratiques dont nous disposons pour réduire les coûts, et tous ceux qui y ont recours trouvent leur compte : elle réduit les factures des contribuables, allège la pression exercée sur le réseau, diminue la demande lors des périodes de pointe et réduit les émissions.

Des projets comme celui-ci permettent aux organisations d'adopter des solutions novatrices qui réduisent les émissions, améliorent l'efficacité énergétique, aident à réduire les coûts et contribuent à créer un avenir plus sain et plus durable pour les générations à venir. C'est ainsi que nous créons un pays plus fort et plus indépendant centré sur les besoins de toute sa population.

Citations

« En aidant des organisations comme le CHEO, nous rendons les coûts d'exploitation plus abordables pour le secteur de grande importance qu'est celui de la santé publique. Aider les centres hospitaliers à apporter des changements de cette nature est tout simplement logique. Grâce au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notre gouvernement montre comment il travaille une fois de plus main dans la main avec ses partenaires afin de créer une économie plus résiliente et plus durable dans l'intérêt de tout le monde. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Les grandes institutions publiques devraient montrer l'exemple. En améliorant l'efficacité énergétique d'établissements comme le CHEO, nous réduisons les émissions, diminuons les coûts d'exploitation et créons des milieux plus sains pour les enfants, les familles et les professionnels dévoués qui prennent soin d'eux chaque jour. Des investissements comme celui-ci rendent les collectivités d'aujourd'hui plus fortes et aident à créer un pays plus résilient pour l'avenir. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Créer des milieux plus sains est une façon importante de prendre soin des enfants. Ces améliorations sont un investissement dans la santé des enfants et des jeunes d'aujourd'hui et un investissement dans un avenir plus durable pour les générations à venir. »

- Dre Vera Etches, présidente-directrice générale du CHEO

Faits en bref

Grâce à ce projet, le CHEO sera désormais en mesure de réduire ses émissions de plus de 2 500 tonnes métriques par année, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'énergie d'environ 600 foyers. Ce projet démontre l'engagement de l'hôpital envers le développement durable.

Ce projet permettra des réductions d'émissions équivalant à retirer plus de 2 500 automobiles de la circulation, ce qui sera bénéfique pour les enfants et les générations futures, qui seront les plus touchés par la pollution de l'air et les changements climatiques.

Depuis 2017, Environnement et Changement climatique Canada a investi plus de 320 millions de dollars dans plus de 100 projets misant sur des technologies à faibles émissions de carbone.

En mars 2025, 48 projets avaient été réalisés au Canada grâce au soutien de 73 millions de dollars provenant des fonds du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone. Cet investissement a contribué à promouvoir la croissance économique propre du Canada.

Plus de 60 autres projets sont toujours en cours grâce à un investissement prévu de 247 millions de dollars tirés des fonds du Défi.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]