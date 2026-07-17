/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre McGuinty fera une annonce importante portant sur l'efficacité énergétique au CHEO/

OTTAWA, ON, July 16, 2026 /CNW/ -- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, fera une annonce importante portant sur l'efficacité énergétique au CHEO, un établissement de santé de renommée mondiale situé à Ottawa. Il sera aux côtés de Dre Vera Etches, présidente-directrice générale du CHEO. Après l'annonce, le ministre et Dre Etches participeront à un point de presse.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le vendredi 17 juillet 2026 Heure : 9 h (HAE) Lieu : CHEO

Entrée de l'aile Garry Cardiff

401, chemin Smyth

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Défense nationale, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]