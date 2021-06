OTTAWA, ON, le 4 juin 2021 /CNW/ - « Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui que nous sommes parvenus à une entente selon laquelle la Première Nation de Potlotek sera en mesure de pratiquer une pêche de subsistance convenable et de vendre ses prises à compter du samedi 5 juin 2021.

Le plan de pêche de subsistance fondé sur le concept du netukulimk de Potlotek, qui a été élaboré par la communauté avec le soutien de l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et du Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-klusuaqn, reflète les aspirations de pêche de subsistance convenable de la communauté.

À titre provisoire, nous allons reconnaître ces pêcheurs désignés en vertu du plan de Potlotek pour qu'ils soient autorisés à pêcher au moyen de 700 casiers à jakej (homard) sans ajout d'accès supplémentaire et au cours de la saison de pêche établie en cours dans les zones de pêche du homard 27, 28, 29, 30 et 31a, qui se trouvent dans la région d'Unama'ki, et qui correspondent au district traditionnel identifié de Potlotek. La région d'Unama'ki est l'un des sept districts mi'kmaq du Canada atlantique et du Québec, et s'étend sur l'île du Cap-Breton.

En reconnaissant qu'il s'agit d'une mesure provisoire, nous nous engageons à poursuivre les consultations avec la collectivité à l'avenir, y compris au sujet des préoccupations de la collectivité en matière d'accès.

Il s'agit d'un important pas en avant qui démontre la volonté du Canada d'écouter les besoins individuels des communautés, d'appuyer leur vision, et de trouver un terrain d'entente qui maintient une pêche durable, et permet aux membres de la collectivité de retourner pêcher sur l'eau et de pouvoir vendre leurs prises.

En travaillant ensemble à la mise en œuvre de ce plan de pêche pratiquée à des fins de subsistance convenable, nous jetterons les bases pour tout progrès futur. L'atteinte de cette entente mutuelle, qui reconnaît les droits et les intérêts des communautés autochtones, aidera à faire progresser la vision de Potlotek de l'autodétermination et de l'autonomie économique. »

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan

