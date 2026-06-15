Déclaration - La ministre Hajdu, la ministre Michel et la secrétaire d'État McLean soulignent la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées

GATINEAU, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, et la secrétaire d'État aux Aînés, l'honorable Stephanie McLean, ont publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées :

« Chaque année, le Canada se joint aux pays du monde entier pour marquer la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, une occasion importante consacrée à accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les Canadiens âgés et à réaffirmer notre responsabilité collective à assurer leur sécurité, leur dignité et leur bien-être. Cette journée permet aussi de reconnaître les précieuses contributions des personnes âgées tout en mettant en lumière un enjeu majeur de santé publique et de droits de la personne qui nécessite que des mesures soient prises tant à l'échelle mondiale qu'au sein de nos propres communautés.

Au Canada, la maltraitance touche entre 4 % et 10 % des personnes âgées. Celle-ci englobe différentes formes, notamment la violence physique, la négligence psychologique, l'exploitation financière et l'isolement social. Elle survient souvent dans des milieux où les personnes âgées devraient se sentir le plus en sécurité, comme leur domicile ou un établissement de soins.



Pour répondre à ces enjeux pressants, le gouvernent fédéral a annoncé dans le budget de 2025 que nous collaborerons avec les intervenants et les institutions financières afin d'élaborer un code de conduite sur une base volontaire visant à prévenir l'exploitation financière dans les institutions financières sous réglementation fédérale. Ce code établira des attentes claires quant aux pratiques que les institutions financières doivent adopter pour repérer l'exploitation financière, la prévenir et y réagir, en vue de mieux protéger la population canadienne.



Le gouvernement a également annoncé, dans le budget de 2025, son intention d'élaborer une stratégie nationale antifraude pangouvernementale. Cette stratégie réunira les institutions financières, les entreprises technologiques et les fournisseurs de services de télécommunication afin de renforcer leur collaboration pour protéger les Canadiens contre les fraudes de plus en plus sophistiquées.

La maltraitance est fréquente quand une personne âgée est socialement isolée. Pour lutter contre l'isolement social, le gouvernement du Canada investit plus de 50 millions de dollars annuellement dans des projets communautaires qui favorisent l'autonomie des personnes âgées dans leur collectivité. Cette année, nous avons investi dans plus de 700 projets communautaires partout au pays dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ces projets soutiennent la formation en littératie numérique et la prévention de la fraude, afin de réduire les risques de maltraitance et d'aider les Canadiens âgés à naviguer dans le monde numérique en toute sécurité.

Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr et plus favorable, réduire les risques de maltraitance et reconnaître les contributions importantes des personnes âgées au Canada. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

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