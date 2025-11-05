OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a fait la déclaration suivante :

« C'est aujourd'hui que commence la Semaine des vétérans, une occasion pour toute la population canadienne de témoigner sa reconnaissance aux membres décédés et aux anciens membres des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada qui ont servi notre pays en uniforme.

« Le thème de cette année, Les Forces armées canadiennes dans les Amériques, nous invite à réfléchir aux contributions et aux sacrifices militaires qui ont été faits ici au Canada et en soutien à nos voisins continentaux qui ont eu besoin de notre aide.

« Certains de nos vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont servi dans la bataille du golfe du Saint-Laurent, poursuivant courageusement leur mission malgré la menace des sous-marins allemands entrant dans le détroit de Cabot et le détroit de Belle Isle entre 1942 et 1944. Des milliers d'autres ont contribué partout au Canada en formant des équipages, en entretenant des lignes d'approvisionnement et en exploitant des stations radar, des batteries côtières et des patrouilles à longue portée pour protéger nos côtes.

« Plus récemment, les vétérans et vétéranes ont participé activement à des missions nationales et internationales. Sur les rives de la rivière Rouge en 1997, ils ont rempli des sacs de sable pour empêcher les eaux montantes de se déverser dans les maisons et ont aidé à évacuer les Manitobains touchés par les inondations historiques. En 1998, ils sont venus à la rescousse après une forte tempête de verglas qui a frappé des régions de l'Ontario, du Québec et du Nouveau‑Brunswick. Avec le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), ils ont surveillé le ciel pour détecter les menaces et dépêché des avions à réaction pour assurer la sécurité de l'espace aérien nord‑américain. Enfin, lorsqu'un tremblement de terre dévastateur a rasé une grande partie de Port‑au‑Prince en 2010, plus de 2 000 membres de l'Armée canadienne, de l'Aviation royale canadienne et de la Marine royale canadienne ont passé des mois à fournir des services médicaux essentiels et de l'aide humanitaire aux Haïtiens en détresse.

« La Semaine des vétérans est l'occasion pour nous de rendre hommage à toutes les personnes qui ont servi dans ces opérations, ainsi que d'autres semblables. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux Canadiens et Canadiennes de tous horizons qui ont servi avec distinction et de reconnaître l'inspiration qu'ils ont apportée à des milliers de membres actuels des FAC qui perpétuent leur fier héritage. Nous sommes reconnaissants de leur service, ainsi qu'envers les familles et les communautés qui les soutiennent.

« Dans les prochains jours, j'invite que les Canadiennes et les Canadiens à porter un coquelicot, à assister à une cérémonie, à observer deux minutes de silence à l'occasion du jour du Souvenir et à raconter des histoires à la prochaine génération.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'exprime mon plus grand respect et ma plus profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont servi.

« N'oublions jamais. »

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes ressources‑ pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613‑992‑7468, [email protected]; Adam Rogers-Green‑, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343‑573‑0946, adam.rogers‑[email protected]