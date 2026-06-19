Avis aux médias - La ministre Chartrand fera une annonce sur l'énergie propre

WINNIPEG, MB, le 19 juin 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartrand, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera un investissement. Un point de presse suivra.

Date : Lundi 22 juin 2026

Heure : 13 h (HC)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]