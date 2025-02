OTTAWA, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles, le Canada se joint à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et au reste du monde pour rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie dans des catastrophes aériennes et pour exprimer sa solidarité envers leurs familles et leurs proches.

« Cette journée nous permet de réfléchir aux vies précieuses qui ont été tragiquement enlevées trop tôt. C'est l'occasion pour nous d'exprimer nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes qui continuent de porter la douleur de cette perte, de reconnaître leur deuil et d'offrir notre soutien indéfectible tout au long de leur cheminement vers la guérison.

« Le transport aérien demeure l'un des moyens de transport les plus sécuritaires. Pourtant, lorsque des accidents se produisent, ils ont de profondes répercussions sur les personnes, les communautés et le monde. Chaque tragédie est un rappel brutal de l'importance que représentent la vigilance constante, l'innovation continue et les normes de sécurité les plus élevées dans le secteur de l'aviation.

« À titre d'État membre et de pays hôte de l'OACI, le Canada continue de collaborer avec des partenaires internationaux pour promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes dans le monde - une étape cruciale dans la prévention de futures catastrophes aériennes. Dans le cadre de l'Initiative sur la sécurité aérienne dirigée par le Canada, ce dernier et ses partenaires internationaux améliorent le niveau de sécurité et de sûreté des opérations de l'aviation civile au-dessus ou à proximité des zones de conflit. Nous organisons également des séminaires de sensibilisation régionaux partout dans le monde, aux côtés de l'OACI, afin d'aider les États à mieux comprendre et mettre en œuvre des outils pratiques de gestion du risque aérien en période de tensions accrues et de conflits armés.

« En avril 2025, le Canada et le Maroc seront les hôtes conjoints du quatrième Forum sur la sécurité aérienne où des participantes et participants de l'ensemble du système d'aviation mondial se réuniront avec des délégués et des spécialistes internationaux pour discuter de stratégies efficaces de gestion des risques pour les opérations de l'aviation civile à proximité ou au-dessus d'une zone de conflits.

« Le Canada préconise également des améliorations au cadre d'enquête sur les accidents de l'OACI afin de renforcer la crédibilité et la transparence des enquêtes, tout en s'associant à l'OACI pour soutenir la mise en œuvre mondiale d'une aide efficace aux victimes et à leurs familles après un accident d'aéronef.

« En tant que nation, nous réaffirmons notre engagement à soutenir les efforts continus de nos partenaires internationaux et nationaux pour améliorer la sécurité aérienne et demeurons déterminés à veiller à ce que les personnes touchées par des catastrophes aériennes, directement ou indirectement, reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour guérir et reconstruire leur vie. »

