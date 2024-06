OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est heureuse que le gouvernement fédéral ait présenté une mesure législative qui permettra à la population canadienne d'avoir accès à ses propres renseignements sur la santé et qui exigera que les entreprises offrant des services de santé numériques au Canada adoptent des normes communes et permettent l'échange de renseignement sécurisés.

L'interconnectivité à l'échelle nationale améliorera les résultats pour les patients ainsi que leur expérience du système de santé. L'annonce d'aujourd'hui est un pas important dans cette direction.

L'accès aux renseignements personnels sur la santé, ce qui comprend les dossiers de vaccination et les résultats de laboratoire, aidera les Canadiens et les Canadiennes à gérer leur santé et permettra de bâtir un système de santé axé sur les partenariats avec les patients. Cela améliorera la sécurité et les résultats des patients en assurant que les prestataires ont accès aux bons renseignements, au bon moment, quand ils fournissent des soins. Les prestataires bénéficieront de la capacité de partager de l'information dans l'ensemble des professions, partout au pays, un pas important pour assurer la disponibilité des données pour tous les prestataires, réduisant ainsi le fardeau administratif des médecins et le nombre d'examens inutiles.

L'AMC demande des mesures législatives pour rendre obligatoire l'interopérabilité des renseignements sur la santé, et se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui. Les dossiers médicaux électroniques augmentent les renseignements sur la santé de façon exponentielle, et il faut de nouvelles normes nationales pour assurer que les données les plus importantes sont claires et accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin.

Dre Joss Reimer

Dre Kathleen Ross

Présidentes, AMC

