OTTAWA, ON, le 27 juill. 2023 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Pendant trop longtemps, les enfants et les familles des Premières Nations ont subi des préjudices en raison du sous-financement par le Canada des services d'aide à l'enfance et à la famille dont ils avaient besoin. Bien que rien ne puisse compenser les dommages et les souffrances que cette situation a causés, une indemnisation est essentielle à la réconciliation. Je tiens à remercier les défenseurs qui ont défendu et continuent de défendre l'équité pour les enfants et les familles des Premières Nations. Cette décision du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) représente une étape importante vers la guérison.

Nous sommes reconnaissants envers le TCDP d'avoir statué que l'accord de règlement final révisé satisfait pleinement aux ordonnances d'indemnisation. Nous remercions nos partenaires, notamment l'Assemblée des Premières Nations, les demandeurs des recours collectifs Moushoom et Trout ainsi que la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, pour leur leadership et leurs efforts inlassables.

En attendant la décision de la Cour fédérale sur ce règlement historique, nous poursuivrons ensemble nos efforts pour réformer le système de services afin que tous les enfants et toutes les familles de ce pays puissent s'épanouir. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Zeus Eden, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias : Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]