Déclaration - L'AMC veut collaborer en matière de soins de santé pour assurer une meilleure année 2020 aux Canadiens

OTTAWA, le 23 déc. 2019 /CNW/ - Alors que la décennie tire à sa fin, il est important de réfléchir à ce que nous avons fait ces dix dernières années et de définir où nous allons maintenant.

Ces dernières années ont montré que notre système de santé mérite notre attention et qu'il est une source de préoccupations pour de nombreux Canadiens. Nous sommes toutefois encouragés par les récents engagements du gouvernement fédéral et la volonté des gouvernements provinciaux et territoriaux de collaborer afin d'améliorer l'accès aux soins. Les Canadiens n'attendent rien de moins qu'un système de santé qui est là pour eux, quand et où ils en ont besoin.

Alors que nous entamons une nouvelle année, nous sommes prêts à travailler avec tous les paliers de gouvernement pour créer un système de santé dont nous pouvons être fiers. Il ne fait aucun doute que nous avons du pain sur la planche. De l'assurance de la durabilité de notre système de santé à la création de cadres de travail où les fournisseurs de soins peuvent réussir et offrir des soins optimaux, la liste semble infinie. Cependant, quand il existe une volonté politique de soutenir les efforts locaux des médecins pour faire une différence, nous sommes tous gagnants.

Nos meilleurs vœux pour une période des fêtes heureuse et sécuritaire.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

