OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Les médecins du Canada craignent sérieusement que le système de santé privé proposé par le gouvernement de l'Alberta fasse en sorte qu'un plus grand nombre de citoyennes et de citoyens de la province attendront encore plus longtemps pour recevoir des soins.

L'Association médicale canadienne (AMC) est déçue que le gouvernement de l'Alberta n'adopte pas des solutions reconnues pour assurer que l'ensemble de la population a accès aux soins dont elle a besoin. Au lieu de cela, le gouvernement envisage de créer un système privé parallèle où plus de gens devront attendre plus longtemps, et où nombre d'entre eux devront payer deux fois pour les soins de santé, une première fois par l'intermédiaire de leurs impôts et une deuxième avec leur carte de crédit.

Les médecins, les infirmières, les infirmiers et les autres prestataires de soins de première ligne connaissent les solutions : accroître le nombre de professionnelles et professionnels de la santé (par la formation et l'octroi de permis d'exercice), augmenter les soins en équipe et tirer profit de la technologie.

L'AMC a récemment consacré une année entière à l'étude des modèles de soins de santé publics et privés, consultant plus de 10 000 médecins, patientes et patients et prestataires de soins. Les faits observés partout dans le monde sont sans équivoque : les systèmes de santé privés parallèles aggravent les problèmes d'accès aux soins et nuisent aux résultats sur la santé. De plus, la population canadienne a manifesté clairement son soutien ferme à l'accessibilité universelle à un système de santé public.

La brève expérience du Québec en matière de soins de santé privés est à cet égard fort éloquente : plus les médecins quittent le système public pour exercer dans le secteur privé, plus les gens doivent attendre longtemps. C'est pourquoi le Québec exige désormais que les nouveaux médecins exercent dans le système public pendant cinq ans avant de pouvoir travailler dans le secteur privé. De façon similaire, le système de santé privé proposé par l'Alberta pourrait affaiblir un système public déjà en difficulté.

Nous exhortons le gouvernement de l'Alberta à reconsidérer sa proposition d'étendre les soins de santé privés et à collaborer avec les médecins, le personnel infirmier et les autres prestataires de soins pour trouver des solutions concrètes et durables afin d'améliorer l'accès aux soins pour l'ensemble de la population de la province.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

