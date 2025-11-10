MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) réunira des spécialistes du domaine médical et des politiques de santé pour examiner comment l'intelligence artificielle (IA) transforme la médecine canadienne et ce que cela signifie pour la patientèle, le personnel soignant et le système de santé. L'événement, organisé conjointement avec l'École de santé publique de l'Université de Montréal, portera sur la façon dont le Canada peut trouver l'équilibre entre les risques et les avantages de l'innovation, et soulèvera des questions essentielles sur la confiance de la population, l'équité, la sécurité clinique et la préparation du système.

L'événement comprendra une causerie avec l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé du Canada, ainsi qu'une table ronde avec des spécialistes du sujet : la Dre Lise M. Bjerre, René Lortie, le Dr Jean Noël Nikiema et le Dr Joseph Petruccelli.

Date : Mercredi 12 novembre 2025

Mercredi 12 novembre 2025 Heure : 17 h 30 à 21 h (HE) -- ouverture des portes à 17 h

17 h 30 à 21 h (HE) -- ouverture des portes à 17 h Lieu : Agora, Pavillon Parc, 7101 avenue du Parc, Montréal

La table ronde fera le lien entre les politiques, l'innovation en santé et la recherche, tout en abordant les enjeux juridiques et éthiques qui seront déterminants pour le succès de l'IA au Canada. Les panélistes parleront des possibilités concrètes offertes par l'IA dans les soins de santé et montreront comment des outils comme la transcription numérique propulsée par IA peuvent réduire la charge de travail des médecins, améliorer les soins à la patientèle et accroître l'efficacité du système. Ils se pencheront aussi sur les préoccupations liées aux risques et à la sécurité concernant les solutions d'IA.

La séance se déroulera en français avec interprétation simultanée en anglais.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

