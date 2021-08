OTTAWA, ONTARIO, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ , le 13 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones et l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, ont fait la déclaration suivante :

« Cet été marque le 100e anniversaire du Traité no 11, un accord historique entre le gouvernement du Canada et des représentants des Gwich'in, des Sahtu, des Dehcho et des Tłı̨chǫ dans les Territoires du Nord-Ouest. Les adhésions au Traité se sont déroulés en juillet 1922 lors de la visite du commissaire aux traités H.A.Conroy dans les diverses communautés. Le Traité no 11 a été conclu à l'été 1921 à Fort Providence, Fort Simpson, Fort Wrigley (aujourd'hui Wrigley), Fort Norman (maintenant Tulita) et Rae (maintenant Behchokǫ). En raison des mauvaises conditions météorologiques, le commissaire aux traités n'a pu atteindre Fort Liard qu'à l'été 1922.

« En tant que dernier des traités numérotés, le Traité no 11 a jeté les bases d'un partenariat et d'une relation de nation à nation durables et sans cesse croissantes entre les signataires et le Canada. Le Canada reconnaît que ce traité est un document fondamental de l'histoire du Canada, tout comme les autres traités historiques.

« Les traités sont des accords évolutifs qui guident notre relation et nous engagent tous à collaborer pour trouver des solutions pratiques et novatrices afin d'atteindre nos objectifs communs. Nous travaillons avec nos partenaires autochtones des Territoires du Nord-Ouest pour réaliser leur vision de l'autodétermination et rebâtir leurs nations. Il s'agit notamment de négocier des accords qui mettent l'accent sur les priorités des communautés, d'aider celles-ci à renforcer leur capacité et à résoudre les problèmes qui leur tiennent à cœur. Ensemble, nous continuerons de travailler pour un Canada meilleur et plus inclusif pour toutes les nations.

« Le Canada reconnaît le dévouement et la résilience des communautés gwich'in, sahtu, dehcho et tłı̨chǫ dans la planification et l'organisation de nombreux événements commémoratifs dans le territoire, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19.

Cette commémoration est l'occasion de reconnaître notre relation découlant des traités, les obligations et les responsabilités continues découlant des traités, et la façon dont le Canada doit se réconcilier avec son passé afin que nous puissions continuer à bâtir un avenir plus fort et plus sain.

Les cérémonies commémoratives du Traité no 11 ne visent pas seulement à nous rappeler notre histoire; elles façonnent aussi notre voie vers l'amélioration des relations de nation à nation entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations. »

