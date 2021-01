OTTAWA, ON, le 30 janv. 2021 /CNW/ - Les 27 et 28 janvier 2021, des représentants fédéraux, provinciaux1, territoriaux et autochtones ont participé à un dialogue national sur le racisme auquel les Autochtones font face dans les soins de santé partout au Canada.

Le gouvernement du Canada a convoqué la réunion. Les dirigeants autochtones, les professionnels et experts de la santé, et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont été invités à participer et tous ont reconnu le racisme qui sévit et le fait que des changements sont nécessaires pour apporter des réformes.

Parmi les thèmes clés qui ont émergé au cours de ces deux jours, citons la nécessité d'instaurer la confiance par des mesures concrètes pour prévenir et traiter le racisme anti-autochtone dans les soins de santé au Canada et le fait que le changement doit être ancré dans une reconnaissance de l'importance de la terre, de la culture, de la langue et des approches de santé menées par les Autochtones.

Le travail à venir s'appuiera sur les efforts déjà en cours dans les administrations pour veiller à ce que les systèmes de santé soient inclusifs sur le plan culturel, réceptifs, appropriés et qu'ils soient empreints d'humilité culturelle. Les provinces et les territoires demeurent déterminés à collaborer avec les collectivités, les organisations et les dirigeants autochtones locaux à cet enjeu crucial.

Un autre dialogue aura lieu au printemps 2021 pour poursuivre les discussions sur l'éducation postsecondaire dans le domaine de la santé, la formation sur l'humilité culturelle, les approches autochtones en matière de santé et l'orientation des patients. Il reste encore beaucoup de travail à faire et il y a un engagement commun à poursuivre sur la lancée actuelle en vue d'apporter des changements réels et durables.

___________________________________________________________________ 1 Le Québec a participé à cette rencontre afin de rappeler l'importance qu'il accorde à la lutte contre le racisme envers les Autochtones dans le système de santé québécois et partager les actions qu'il a mises en place et celles à venir. Il poursuivra l'élaboration de son propre plan d'action et assurera le suivi de celui-ci dans le cadre de ses propres mécanismes existants, en concertation avec ses partenaires autochtones. Terre-Neuve-et-Labrador est en période de transition en raison d'une élection provinciale et a participé à la réunion à titre d'observatrice.

