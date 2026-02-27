Le Canada s'oppose fermement à la décision du Comité international paralympique d'attribuer 10 places aux comités nationaux paralympiques de la Russie et de la Biélorussie en vue des Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

GATINEAU, QC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« Le Canada s'oppose fermement à la décision du Comité international paralympique d'attribuer 10 places aux comités nationaux paralympiques de la Russie et de la Biélorussie en vue des Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, permettant ainsi à ces deux pays d'être pleinement représentés, notamment par l'utilisation d'emblèmes, de drapeaux et d'hymnes nationaux.

En novembre 2025, le Canada et plus de 32 autres pays ont signé une déclaration commune pour exprimer leur désaccord avec la décision des membres du Comité international paralympique de réintégrer pleinement les comités nationaux paralympiques de la Russie et de la Biélorussie, ainsi que pour demander le maintien des restrictions sur la représentation de ces deux pays dans les compétitions sportives internationales.

Le Canada maintient que la Russie et la Biélorussie ne devraient pas être représentées dans les compétitions sportives internationales tant que perdure l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie.

Dans cette optique, en signe de solidarité et en soutien à l'Ukraine, aucun dignitaire canadien ni représentant du gouvernement du Canada n'assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de 2026.

Je serai présent durant les compétitions pour encourager nos formidables athlètes, alors qu'ils représenteront le Canada sur la scène mondiale.

Le Canada a dénoncé sans réserve l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et nous continuerons à soutenir l'Ukraine et le peuple ukrainien, aux côtés de nos alliés et partenaires. Nous restons déterminés à protéger, à restaurer et à rebâtir l'Ukraine. »

Liens connexes

Statement on the International Paralympic Committee's announcement of 27 September 2025 on the Russian and Belarusian National Paralympic Committees (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Fair, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]