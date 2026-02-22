L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), célèbre les exploits d'Équipe Canada alors que les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 se terminent

GATINEAU, QC, le 22 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« Les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 touchent à leur fin, et je tiens à féliciter toutes les athlètes et tous les athlètes du Canada. Vous avez participé aux compétitions avec passion, résilience et détermination. Des podiums inspirants aux records personnels, chaque performance a mis en lumière l'excellence des athlètes du Canada. Je suis extrêmement fier de toutes les personnes qui ont représenté notre pays sur la scène mondiale.

Je tiens à remercier les athlètes d'avoir inspiré les Canadiennes et Canadiens de tous âges, ainsi que les entraîneurs et entraîneuses, les équipes de soutien, les familles, les officielles et officiels et le Comité olympique canadien de leur leadership et de leur soutien indéfectible tout au long des Jeux.

Pendant que nous célébrons les exploits, nous attendons maintenant avec impatience les Jeux paralympiques d'hiver et les remarquables athlètes du Canada qui porteront fièrement notre drapeau. Leur talent, leur détermination et leur esprit sportif donneront à la population canadienne de nouvelles raisons de se réjouir.

Joignez-vous à moi pour souhaiter un bon retour aux athlètes olympiques et soutenir les athlètes paralympiques du Canada qui se préparent à compétitionner.

Encore une fois, toutes mes félicitations! »

