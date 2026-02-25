Déclarations de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, et Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie

GATINEAU, QC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Au nom du gouvernement du Canada et du ministère du Patrimoine canadien, je tiens à remercier Amira Elghawaby, qui a servi comme représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie.

Mme Elghawaby et son équipe ont bâti une base solide dans nos efforts fédéraux pour combattre l'islamophobie et toutes les formes de haine. Nous continuerons à bâtir sur cette base importante. Nous remercions Mme Elghawaby pour son dévouement, son professionnalisme et pour son service courageux qui a contribué à rendre le Canada plus inclusif pour tous. »

Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, a fait la déclaration suivante :

« Je suis sincèrement reconnaissante d'avoir été la toute première représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie.

Sans le plaidoyer d'innombrables organisations et leaders communautaires nationaux et locaux, ainsi que le soutien du gouvernement du Canada, ce bureau, historique à l'échelle mondiale, n'aurait pas vu le jour. Son travail a honoré la vie des musulmans canadiens qui ont été tragiquement tués dans des violences islamophobes meurtrières dans notre pays. Son héritage perdurera.

Merci aux membres des communautés musulmanes canadiennes qui m'ont confié leur douleur, leurs angoisses, leurs espoirs et leurs rêves pour éclairer nos efforts novateurs visant à reformuler les récits, conseiller le gouvernement et sensibiliser le public.

Merci aux dirigeants de la fonction publique canadienne d'avoir pris des mesures importantes pour mieux comprendre leur rôle dans la lutte contre l'islamophobie.

Merci aux Canadiens de tous horizons qui ont fait preuve de solidarité et qui se sont engagés à favoriser l'appartenance à travers notre société.

Nous sommes unis dans la conviction que chacun mérite de vivre une vie digne et égalitaire, comme nous l'a promis à tous la Charte des droits et libertés.

Nous sommes plus forts quand nous nous défendons les uns les autres, et quand nous défendons le Canada. »

SOURCE Patrimoine canadien

