Le gouvernement du Canada investit 600 000 $ dans le projet du Gas Station Arts Centre visant à rénover un espace important voué aux arts de la scène

WINNIPEG, MB, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Nous sommes fiers d'investir dans des espaces culturels qui donnent aux artistes l'occasion de faire leurs premiers pas sur scène. Ces talents émergents sont de fervents défenseurs de notre culture et de notre identité, contribuant à l'essor de notre économie et à la vitalité de nos communautés.

Aujourd'hui, Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, est ravie d'annoncer un investissement de 600 000 $ dans le projet de rénovation du Gas Station Arts Centre. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Organisation dynamique dans le paysage culturel de Winnipeg, le Gas Station Arts Centre a déjà amorcé son projet de réaménagement pluriannuel, qui comprend d'importantes mises à niveau de ses installations, soit l'agrandissement du hall, la construction de toilettes neutres modernes et l'acquisition d'équipement spécialisé. Grâce à la revitalisation complète de la cour, incluant l'installation d'une enceinte permanente, ce projet améliorera considérablement l'espace extérieur voué au spectacle et modernisera ce coin de Winnipeg bien connu pour sa vitalité et sa valeur historique.

Le gouvernement fédéral a accordé cette somme par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, qui relève de Patrimoine canadien.

Citations

« Plus les communautés sont fortes, plus le Canada est fort. En soutenant la revitalisation de théâtres locaux, nous renforçons l'économie locale, enrichissons la collectivité et célébrons notre identité, ce qui favorise les rapprochements et la créativité afin que nos communautés puissent prospérer. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La revitalisation du Gas Station Arts Centre signifie bien plus que la simple rénovation d'un édifice : c'est tout l'écosystème culturel de l'emblématique Osborne Village qui en ressort gagnant. Une fois rénové et modernisé, le théâtre rehaussera considérablement l'expérience des artistes et du public. Cet espace accueillant et accessible pourra désormais mieux servir la communauté, et ce, pendant de nombreuses années. »

-- Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Nous sommes très heureux de ce soutien qu'accorde le gouvernement du Canada - par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels - à notre précieux théâtre dans Osborne Village. Au fur et à mesure que nous évoluons en présentant une grande variété de spectacles, nos artistes et notre clientèle sont emballés par les changements que nous avons apportés (et que nous continuerons à apporter) pour faire de cet endroit un lieu dynamique et agréable. »

-- Nick Kowalchuk, directeur général, Gas Station Arts Centre

Les faits en bref

Depuis 1983, le Gas Station Arts Centre se voue au développement artistique pluridisciplinaire, notamment par le mentorat, la production et la coproduction. Le centre offre des installations, de l'équipement, des services et des conseils de la plus haute qualité aux artistes, quelles que soient leur discipline ou expérience professionnelle.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification et la conception d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels voués aux arts et au patrimoine.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Gas Station Arts Centre (en anglais)

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]