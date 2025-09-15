La Semaine nationale des entraîneurs est l'occasion de souligner le rôle précieux que ces leaders jouent au Canada.

OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le sport a le pouvoir de rassembler les gens, de rendre nos communautés plus fortes et de bâtir un Canada encore plus sain. Derrière chaque athlète se dresse un entraîneur ou une entraîneuse qui fait beaucoup plus qu'enseigner des techniques.

Les entraîneurs et entraîneuses sont des leaders qui guident les athlètes et les aident à atteindre leur plein potentiel. Ils insufflent la confiance, inculquent la détermination et cultivent l'amour du sport. Ils veillent à créer des environnements sécuritaires et accueillants où tout le monde peut s'épanouir, développer un sentiment d'appartenance et exceller. Leur dévouement donne vie à des rêves, et réunit les Canadiens et Canadiennes, un jeu à la fois.

En cette Semaine nationale des entraîneurs, c'est l'occasion pour nous de célébrer ces leaders et de souligner le rôle précieux qu'ils jouent dans la vie des athlètes et le renforcement du sport au pays.

Merci à tous les entraîneurs et entraîneuses qui consacrent tellement de temps, d'énergie et de savoir-faire pour que le sport devienne une expérience positive et significative! Votre dévouement fait une grande différence pour les athlètes et les communautés dans tout le pays.

SOURCE Patrimoine canadien

