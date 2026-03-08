L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), et l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, soulignent l'ouverture des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 à Whitehorse.

GATINEAU, QC, le 8 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons l'ouverture des Jeux d'hiver de l'Arctique dans la magnifique ville de Whitehorse, au Yukon, sise sur les territoires traditionnels de la Première Nation Kwanlin Dün et du Conseil des Ta'an Kwäch'än.

Les Jeux d'hiver de l'Arctique sont uniques en leur genre. Du 8 au 15 mars, ils rassemblent de jeunes athlètes, des entraîneurs, des arbitres et des artistes venus du Nord et des régions circumpolaires pour mettre en valeur l'excellence sportive et la richesse des cultures nordiques.

De telles rencontres revêtent une très grande importance. Prendre part à une compétition d'envergure internationale c'est l'occasion de représenter sa communauté et son pays avec fierté. C'est aussi le moment de perfectionner ses capacités athlétiques, de gagner en confiance, d'acquérir du leadership et de tisser des liens durables.

Le gouvernement du Canada est fier de soutenir cette célébration de calibre mondial du sport et de la culture nordiques.

À chaque athlète et artiste des cinq régions canadiennes participantes, soit le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nord de l'Alberta, le Nunavut et le Nunavik, vous faites déjà la fierté du Canada. Aux délégations étrangères, bienvenue au Canada! Nous vous souhaitons de vivre une expérience inoubliable aux Jeux. łäki ntān datü dųyà jè!

