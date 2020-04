Déclaration du président de l'AMC au sujet du décès d'un médecin du Québec lié à la COVID-19

OTTAWA, le 16 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous joignons à tous les Canadiens pour exprimer nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux collègues et aux proches du Dr Huy-Hao Dao, du Québec, qui serait décédé de la COVID-19. Le milieu médical pleure la perte de l'un des siens, et reconnaît également tous les décès survenus au pays et dans le reste du monde.

Cette triste nouvelle nous rappelle qu'il s'agit d'un virus dangereux et qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer l'importance des mesures de santé publique.

Nous continuons à remercier sincèrement tous les travailleurs de la santé qui offrent des soins en première ligne. Vos efforts héroïques ne passent pas inaperçus et sont extrêmement appréciés par toute la population.



Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou obtenir une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, [email protected], 613 277-1088