WASHINGTON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur l'entente de principe conclue entre le Canada et les États-Unis concernant le Traité du fleuve Columbia :

« De tout temps, le Canada et les États-Unis ont été d'indéfectibles partenaires au chapitre de la protection de leurs cours d'eau communs. Aujourd'hui, à Washington D.C., c'est avec fierté que je peux réaffirmer ce partenariat par le biais d'une entente de principe conclue entre nos pays sur la modernisation du Traité du fleuve Columbia.

« Le Traité du fleuve Columbia contribue directement à réduire les dommages causés par les inondations et à offrir une énergie propre à des millions de ménages, d'entreprises et d'industries dans nos deux pays, et ce, depuis plus de 50 ans. L'annonce d'aujourd'hui est le fruit de longues négociations entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis. L'équipe de négociation canadienne est un partenariat entre le gouvernement fédéral, la province de la Colombie-Britannique, la Nation Ktunaxa, la Nation Secwépemc et la Nation Syilx de l'Okanagan. Cette entente de principe fait suite à des démarches approfondies, notamment auprès des communautés autochtones et locales, pour que tous les intérêts soient entendus, représentés et considérés.

« Avec cette entente de principe, nous franchissons une étape importante puisque nous pourrons désormais moderniser le Traité et ainsi assurer la continuité de la gestion des risques d'inondations et de la coopération à l'égard de l'hydroélectricité issue du fleuve Columbia. Nous pourrons également y intégrer d'importantes dispositions absentes du traité original, notamment à l'égard de la santé des écosystèmes et des valeurs culturelles autochtones. Une fois modernisé, le Traité permettra de réduire les risques d'inondations dans les communautés, de faire progresser les priorités autochtones et de promouvoir des objectifs en matière d'énergie propre.

« L'entente de principe est une étape importante dans le renouvellement du Traité du fleuve Columbia et l'avancement de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada. De concert avec les États-Unis, nous réaffirmons notre alliance historique, notre amitié indéfectible et notre engagement à rendre la vie meilleure pour les gens des deux côtés de notre frontière commune - ainsi qu'à bâtir un monde plus libre, équitable, sûr et prospère pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]