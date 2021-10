OTTAWA, ON, le 31 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats de l'élection générale au Japon :

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter le premier ministre Kishida Fumio pour sa victoire à l'élection générale du Japon.

« Je suis impatient de travailler avec le premier ministre Kishida pour rebâtir en mieux après la pandémie de COVID-19 et promouvoir une plus grande prospérité pour les populations des deux côtés du Pacifique.

« Le Canada et le Japon entretiennent des liens d'amitié étroits, fondés sur des relations profondes entre leurs populations et des décennies de coopération. Nous entretenons également des relations solides en matière de commerce, d'innovation et d'investissement grâce à l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, qui favorise la réussite des entreprises et des travailleurs de nos deux pays depuis 2018.

« Nous continuerons de collaborer étroitement au sein de diverses institutions multilatérales, notamment le G7, le G20, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Organisation mondiale de la Santé et les Nations Unies. Le Canada attache une grande importance à la participation active du Japon au Groupe d'Ottawa, et nous continuerons de travailler côte à côte au sein de ce groupe de pays aux vues similaires afin d'apporter des réformes substantielles à l'Organisation mondiale du commerce, d'améliorer les mécanismes de règlement des différends et de faciliter le commerce mondial.

« Guidés par nos valeurs communes et notre vision d'une région indo-pacifique libre et ouverte, nous explorerons des moyens de faire progresser les dossiers qui comptent le plus pour les Canadiens et les Japonais, notamment l'avancement de l'égalité des sexes, le combat contre l'extrémisme violent et la lutte contre les changements climatiques. Notre collaboration soutenue contribuera à resserrer davantage les liens qui unissent nos deux pays. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/