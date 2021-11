OTTAWA, ON, le 14 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur la Journée mondiale du diabète et le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline :

« Le diabète est une maladie chronique qui touche des centaines de millions de personnes au Canada et dans le monde. Aujourd'hui, en cette Journée mondiale du diabète, nous nous allions à la communauté internationale pour mieux faire connaître cette maladie et célébrer le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline.

« En 1921, une équipe de quatre scientifiques de l'Université de Toronto - Sir Frederick Banting, le Dr Charles Best, le Dr James Collip et le Dr John Macleod - a découvert l'insuline. Deux ans plus tard, cette importante percée scientifique a valu à Frederick Banting et à John Macleod le prix Nobel de la physiologie ou médecine. Depuis, l'insuline sert à traiter le diabète et elle a aidé à sauver des millions de vies. La découverte de ce médicament vital représente un moment charnière dans l'histoire du Canada et du monde entier. On souligne la Journée mondiale du diabète chaque année à l'anniversaire de Sir Frederick Banting, et la découverte de l'insuline a amené des générations de chercheurs canadiens à suivre les traces de ces quatre pionniers.

« Le thème de la Journée mondiale du diabète, "Accès aux soins pour traiter le diabète", fait valoir l'importance des soins continus et du soutien pour les personnes atteintes du diabète afin de les aider à gérer leur maladie et à prévenir les complications. Les effets négatifs de la COVID-19 sur les personnes diabétiques ont également fait ressortir le besoin de poursuivre les recherches sur cette maladie. Près de 3,2 millions de Canadiens souffrent de diabète et plus de 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, ce qui en fait la maladie chronique la plus courante au pays. Les peuples autochtones ne sont pas épargnés : ils comptent parmi les personnes les plus à risque de développer le diabète et les complications de la maladie.

« Dans le cadre du Budget 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 25 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour financer les activités de recherche, de surveillance et de prévention liées au diabète et travailler à l'élaboration d'un cadre national pour le diabète. Nous travaillerons en collaboration avec Diabète Canada, FRDJ Canada, les provinces et les territoires, des organisations autochtones et d'autres parties prenantes pour alimenter l'élaboration de ce cadre national, de façon à ce qu'il permette d'offrir un meilleur accès à la prévention et aux traitements et une meilleure santé aux Canadiens. De plus, le gouvernement investit 10 millions de dollars dans la création de l'initiative Défis et prix du diabète, qui favorisera la prévention du diabète ainsi que l'élaboration et la mise à l'essai de nouvelles interventions visant à réduire les risques associés au diabète de type 2.

« Le gouvernement investira également 8,4 millions de dollars dans des subventions qui appuieront des projets de recherche dirigés par des Autochtones, menés dans la communauté et axés sur la prévention et le traitement du diabète dans les communautés autochtones. Il s'agit d'une étape importante dans l'élaboration de programmes de prévention et de traitement visant à freiner la hausse du diabète et des complications de la maladie dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Enfin, nous travaillons de concert avec nos partenaires internationaux afin d'appuyer la recherche sur le diabète. Par exemple, avec les Pays-Bas, nous participons à une initiative conjointe financée à hauteur de 5,6 millions de dollars afin de financer la recherche sur la prévention du diabète de type 2.

« Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec ses partenaires et les parties prenantes autour de la prévention et du traitement du diabète. Par exemple, depuis 2017, le gouvernement du Canada a collaboré avec FRDJ Canada pour améliorer le bien-être des Canadiens qui vivent avec le diabète de type 1 et trouver un remède. Afin de célébrer le centenaire de la découverte de l'insuline, le gouvernement du Canada réitère son partenariat avec FRDJ Canada en réalisant un investissement conjoint de 30 millions de dollars sur les cinq prochaines années, à compter de 2022-2023. Ces fonds aideront à accélérer les avancées scientifiques concernant la prévention et le traitement du diabète.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite la population canadienne à souligner avec moi la Journée mondiale du diabète et le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous renseigner au sujet du diabète et de ses risques pour la santé et de réfléchir à la découverte historique de l'insuline, qui a donné de l'espoir à des millions de personnes dans le monde. Ensemble, nous pouvons vivre de façon plus saine et améliorer la santé et le bien-être des personnes atteintes de cette maladie, au Canada et partout dans le monde. »

