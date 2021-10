OTTAWA, ON, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur la formation d'un nouveau gouvernement en Norvège :

« Au nom du gouvernement du Canada, j'aimerais féliciter le premier ministre Jonas Gahr Støre pour la formation d'un nouveau gouvernement en Norvège. Mes pensées et celles de tous les Canadiens accompagnent le premier ministre Støre et la population de la Norvège à la suite des événements tragiques survenus hier à Kongsberg, et notre pays est à vos côtés en cette période difficile.

« Le Canada et la Norvège entretiennent une relation étroite qui est ancrée dans des décennies de coopération, de forts liens entre nos peuples et des priorités communes, telles que la promotion de la paix et de la sécurité internationales, l'avancement de l'égalité entre les sexes et le renforcement du commerce progressiste. Nous travaillons de près à de nombreux enjeux mondiaux, notamment au sein des Nations Unies, de l'OTAN, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l'Organisation mondiale du commerce.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec le premier ministre Støre aux enjeux qui sont importants pour nos deux pays, que ce soit de soutenir les efforts de relance à la suite de la pandémie de COVID-19, de promouvoir la démocratie et les droits de la personne ou de veiller à la paix et à la sécurité internationales. Partenaires au sein du Conseil de l'Arctique et du Groupe d'experts de haut niveau pour une économie océanique durable, le Canada et la Norvège continueront de travailler ensemble afin de lutter contre les changements climatiques, de protéger l'environnement et de promouvoir le développement durable. Ce travail est essentiel si nous voulons bâtir un avenir plus propre et plus prospère pour les gens du monde entier.

« Je tiens à remercier l'ancienne première ministre Erna Solberg d'avoir été une partenaire aussi précieuse au fil des ans. J'ai eu le plaisir de la rencontrer à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'elle est venue en visite au Canada en 2018 afin de prendre part au Sommet du G7 de Charlevoix. Elle a contribué de manière essentielle au renforcement des relations déjà étroites entre le Canada et la Norvège, et je lui souhaite bien du succès dans ses projets. »

