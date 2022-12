OTTAWA, ON, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur la formation d'un nouveau gouvernement en Lettonie :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Krišjānis Kariņš pour sa reconduction au poste de premier ministre de la Lettonie et pour la formation d'un nouveau gouvernement.

« La relation entre le Canada et la Lettonie est fondée sur de solides liens entre les populations des deux pays ainsi que des valeurs communes, dont la liberté, la démocratie et la primauté du droit. En tant qu'alliés de l'OTAN, nous travaillons ensemble pour protéger la sécurité transatlantique, notamment au moyen du groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN dirigé par le Canada, qui compte près de 700 militaires canadiens en sol letton. J'ai eu le plaisir de rencontrer ces militaires à plusieurs reprises pour les remercier de leur bravoure et de leur dévouement, qui témoignent de l'engagement durable du Canada envers la Lettonie et la région.

« Nos pays entretiennent également d'étroites relations commerciales grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, qui contribue à créer des emplois et à favoriser une croissance économique qui profite aux gens des deux côtés de l'Atlantique.

« Le Canada reste déterminé à collaborer avec la Lettonie et d'autres alliés pour soutenir l'Ukraine alors qu'elle se défend contre l'invasion non provoquée et injustifiable de la Russie. Ensemble, nous travaillerons à défendre la démocratie et à prévenir les menaces pour la stabilité mondiale.

« Je suis impatient de poursuivre ma collaboration avec le premier ministre Kariņš afin d'approfondir nos relations bilatérales déjà solides et de réaliser de nouveaux progrès dans les dossiers qui importent aux populations de nos deux pays, de l'Europe et du monde entier. Comme nous l'avons annoncé cet été, nous continuerons de renforcer notre présence à notre ambassade en Lettonie, tout en favorisant la paix et la sécurité transatlantiques et en Europe, en accroissant le commerce et les investissements et en faisant la promotion de l'innovation et de la coopération scientifique. »

