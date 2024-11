OTTAWA, ON, le 17 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter les Argonauts de Toronto d'avoir remporté la 111e Coupe Grey à Vancouver, en Colombie-Britannique :

« Au terme d'une fin de saison enlevante dans la Ligue canadienne de football (LCF), je tiens à féliciter les Argonauts de Toronto et l'entraîneur-chef Ryan Dinwiddie pour leur victoire dans ce qui constitue leur 19e championnat de la Coupe Grey.

« Depuis plus d'un siècle, la Coupe Grey est l'un des événements sportifs les plus importants du Canada. À l'écoute depuis les quatre coins du pays, les Canadiens encouragent leurs équipes et assistent à un remarquable étalage d'excellence sportive. La Coupe Grey serait d'ailleurs impossible sans la présence des athlètes de calibre mondial et de leurs fidèles partisans, dont la passion pour ce sport est une source d'inspiration pour tous.

« Je profite de cette occasion pour saluer les Argonauts de Toronto, les Blue Bombers de Winnipeg et toutes les autres équipes de la LCF pour le travail acharné et l'esprit sportif dont ils ont fait preuve tout au long de la saison. Vous avez fait notre fierté. Je remercie également la Ville de Vancouver d'avoir accueilli plus de 500 000 partisans d'un bout à l'autre du pays et d'avoir fait de cette Coupe Grey une réussite.

« J'invite tous les Canadiens à célébrer avec moi les joueurs, les entraîneurs, les partisans et la LCF pour cette autre fantastique saison de football. »

