Déclaration du premier ministre sur la 107e Coupe Grey

OTTAWA, le 24 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter les Blue Bombers de Winnipeg d'avoir remporté la 107e Coupe Grey à Calgary, en Alberta :

« L'attente est enfin terminée pour les loyaux partisans des Bombers. Ce soir, après un match palpitant contre les Tiger-Cats de Hamilton, les Blue Bombers de Winnipeg ont mis la main sur la Coupe Grey de 2019.

« Pour la troisième fois seulement de l'histoire de la Coupe Grey, on y a ajouté une base pour y inscrire le nom des vainqueurs d'aujourd'hui. Cet autre chapitre dans l'une des traditions canadiennes les plus populaires nous montre que l'esprit de la Coupe est encore plus vivant que jamais.

« Aujourd'hui, comme tous les ans, les Canadiens de tous âges célèbrent le dévouement, l'esprit sportif et le travail d'équipe nécessaires pour remporter l'un des trophées les plus emblématiques du sport canadien. Sur le terrain comme dans la vie de tous les jours, ces équipes nous inspirent à voir le meilleur dans les autres et à soutenir les gens qui nous entourent.

« Je félicite les joueurs, les partisans et la Ligue canadienne de football de nous avoir offert encore une fois une saison passionnante. Je remercie également la Ville de Calgary d'avoir accueilli le championnat de la Coupe Grey cette année. »

