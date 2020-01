Déclaration du premier ministre sur l'écrasement d'avion mortel survenu en Iran

OTTAWA, le 8 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur l'écrasement d'avion mortel survenu en Iran :

« Ce matin, je me joins aux Canadiens à travers le pays, qui sont choqués et attristés d'apprendre que 176 personnes, dont 63 Canadiens ont perdu la vie dans un écrasement d'avion survenu à l'extérieur de Téhéran, en Iran.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à ceux et celles qui ont perdu des membres de leur famille, des amis et des proches dans cette tragédie. Notre gouvernement continuera de travailler de près avec ses partenaires internationaux pour veiller à ce qu'une enquête approfondie relative à cet écrasement soit menée et pour que les Canadiens trouvent réponse à leurs questions. Aujourd'hui, je tiens à rassurer tous les Canadiens : notre plus grande priorité est votre sécurité. Nous sommes également de tout cœur avec les autres pays qui pleurent la perte de leurs citoyens.

« Le ministre Champagne s'est entretenu avec le gouvernement de l'Ukraine et est en communication avec les autorités concernées et nos partenaires internationaux. Le ministre Garneau travaille également avec les responsables de Transports Canada et il est en communication avec ses homologues internationaux.

« Les parents et amis des citoyens canadiens qui devaient se trouver à bord de l'avion peuvent s'adresser au Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada (ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) en composant le 613-996-8885 ou le 1-800-387-3124, ou envoyer un courriel à l'adresse [email protected]. Les citoyens canadiens en Iran qui ont besoin d'une aide consulaire doivent communiquer avec l'ambassade du Canada à Ankara en composant le +90 (312) 409 2700. Ils peuvent également appeler le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence au +1 613-996-8885. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/