OTTAWA, ON, le 11 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour réfléchir à l'année qui s'est écoulée depuis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 était une pandémie :

« Une année après que l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré que la COVID-19 était une pandémie, plus de 22 000 familles canadiennes ont perdu un proche et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Les entreprises, professionnels de la santé et travailleurs de première ligne ont affronté des risques et des défis immenses, et tous les Canadiens ont fait des sacrifices pour protéger la santé et la sécurité des autres.

« Aujourd'hui, en cette Journée nationale de commémoration pour la COVID-19, nous rendons hommage à tous ceux qui ont perdu la vie aux mains de cette maladie, et nous témoignons notre solidarité envers leurs proches, qui doivent vivre avec cette perte inimaginable. Ensemble, nous rendons également hommage à tous ces gens qui ont été touchés par la pandémie et nous réitérons notre engagement à mener un effort pancanadien pour vaincre ce virus.

« Le Canada est intervenu rapidement au début de la pandémie. Alors que les Canadiens ont suivi les mesures de santé publique mises en place pour aplatir la courbe et protéger nos travailleurs de la santé et nos systèmes de soins de santé de première ligne, nous avons rapidement pris des mesures pour aider à sauver des vies et à soutenir les gens, les familles et les entreprises pendant la crise. Nous avons instauré un large éventail de mesures, dont la Prestation canadienne d'urgence et la Subvention salariale d'urgence du Canada, qui ont aidé les Canadiens à mettre de la nourriture sur la table et les employeurs à garder leurs employés. Nous avons également travaillé sans relâche pour que les travailleurs essentiels aient accès aux fournitures nécessaires pour rester en santé et en sécurité, et nous avons collaboré avec les communautés autochtones pour leur apporter le soutien dont elles avaient besoin en ces temps difficiles. De concert avec tous les ordres de gouvernement, les peuples autochtones, des organisations communautaires et des partenaires du secteur privé, nous avons rapidement utilisé tous les outils à notre disposition pour protéger et soutenir les Canadiens pendant cette crise.

« Nous avons également uni nos forces à celles de nos partenaires internationaux pour renforcer les systèmes de santé mondiaux, coordonner les efforts d'intervention, soutenir les pays vulnérables et aider les chercheurs à mettre au point des tests de dépistage et des vaccins. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires au sein du G7 et du G20 et avec d'autres organisations internationales pour contribuer à une réponse et à une relance coordonnées et fondées sur la science et pour soutenir les pays vulnérables. Si nous voulons vaincre la COVID-19, nous devons l'éradiquer partout dans le monde.

« Alors que nous réfléchissons aux défis de la dernière année et au chemin que nous avons parcouru, nous devons également nous pencher sur le chemin qu'il reste à parcourir. La plus grande campagne de vaccination de l'histoire de notre pays est bien avancée, et nous sommes en bonne voie pour offrir d'ici septembre un vaccin à tous les Canadiens qui souhaitent se faire vacciner. Mais la pandémie n'est pas terminée, et tant que tous les Canadiens n'auront pas accès à un vaccin sûr et efficace, nous devons tous continuer de suivre les conseils de santé publique. Nous devons notamment travailler de la maison, si cela est possible, nous tenir à deux mètres des autres, porter le masque et télécharger l'application Alerte COVID.

« Aujourd'hui, nous reconnaissons les lourdes conséquences de la pandémie mondiale, qui a fait et qui continue de faire des ravages au pays et à l'étranger. À ce jour, plus de 2,6 millions de personnes dans le monde sont mortes de la COVID-19, dont 22 000 Canadiens. Ce ne sont pas que des chiffres. Il s'agit de nos mères, de nos pères, de nos grands-parents, de ceux qui nous sont chers. Ils étaient nos voisins, nos amis et nos collègues. Nous honorons leur mémoire et renouvelons notre engagement à faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour assurer la sécurité des gens et les aider à traverser cette crise.

« Nous profitons également de cette occasion pour remercier nos travailleurs de première ligne qui travaillent sans relâche chaque jour pour nous garder en santé et en sécurité. Nous devons une fière chandelle à ces héros de tous les jours, et nous continuerons de leur offrir le soutien dont ils ont besoin.

« Depuis que le premier cas du virus a été diagnostiqué au Canada en janvier 2020, près de 850 000 Canadiens se sont rétablis de cette terrible maladie, mais de nombreuses personnes partout au pays continuent d'en subir les effets. Nous allons poursuivre notre collaboration pour mettre le Canada - et le monde - sur la voie du rétablissement et pour rebâtir en mieux pour tous. L'année qui vient de s'écouler n'a pas été facile, mais des jours meilleurs nous attendent. Notre pays sortira de cette pandémie plus résilient et la communauté mondiale, plus forte. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/