OTTAWA, ON, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les trois années écoulées depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie :

« Le 24 février 2022, la Russie lançait une invasion illégale à grande échelle de l'Ukraine, déclenchant une campagne d'une brutalité inimaginable qui a fait des centaines de milliers de morts. Cette invasion résultait de l'escalade d'une guerre d'agression et constituait une violation sans équivoque de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ainsi qu'une attaque contre la liberté, la démocratie et le droit international, y compris la Charte des Nations Unies.

« En ordonnant à ses chars d'assaut de franchir la frontière ukrainienne, Poutine pensait que Kyiv allait tomber rapidement et que la population ukrainienne allait se rendre. Il avait tort. Trois ans plus tard, l'Ukraine est encore prête à le défier. Les Ukrainiens protègent vaillamment leur territoire contre les attaques incessantes de la Russie. L'agression russe s'est heurtée à une défense féroce et, hiver après hiver, le drapeau de l'Ukraine flotte sur Kyiv.

« Les Ukrainiens continuent de vivre leur vie, unis par l'espoir, le courage, la fierté et un amour indéfectible pour leur pays. Ils se battent pour leurs familles, leurs terres, leur patrimoine et leur identité. Ils se battent pour empêcher Poutine de toucher quelque récompense que ce soit pour l'agression non provoquée et injustifiable qu'il a lancée. Ils se battent pour rappeler au monde que la démocratie et la liberté valent la peine d'être défendues au prix de notre vie, et que les Ukrainiens sont suffisamment forts pour triompher.

« Voilà ce qui est en jeu, et c'est pourquoi le Canada est résolument solidaire de l'Ukraine. Notre soutien se traduit notamment par des investissements de milliards de dollars dans l'envoi d'équipement et de capacités comme des drones multimissions, des véhicules blindés de combat, des armes légères, des munitions, la formation de pilotes de F-16 et l'octroi d'un système national de missiles surface-air perfectionné. Dans le cadre de l'opération UNIFIER, les Forces armées canadiennes ont formé plus de 44 000 militaires ukrainiens depuis 2015. Nous avons imposé des sanctions visant le régime russe, son trésor de guerre et ses oligarques. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, nous avons proposé des changements législatifs afin de garantir que les profits provenant des actifs russes gelés au Canada soient utilisés afin de reconstruire l'Ukraine. De plus, grâce à la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens présidée conjointement par le Canada et l'Ukraine, nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour assurer le retour en toute sécurité des enfants ukrainiens déportés et transférés illégalement par la Russie. Dans le cadre de sa présidence du G7 cette année, le Canada continuera de se tenir aux côtés de l'Ukraine et de l'aider à instaurer une paix juste et durable pour sa population.

« L'amitié entre le Canada et l'Ukraine est profonde. Les immigrants ukrainiens sont arrivés sur nos berges en 1891 et, génération après génération, cette communauté a contribué à bâtir le Canada que nous connaissons et aimons. Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter 1,3 million de citoyens d'origine ukrainienne et, au cours des trois dernières années, des Canadiens de tous les horizons ont démontré leur solidarité envers la communauté. Ils l'ont fait en brandissant des drapeaux et en portant des épinglettes, en faisant des dons à des organismes de bienfaisance et en contribuant aux efforts de réinstallation des Ukrainiens, en s'informant sur la lutte de l'Ukraine pour sa souveraineté et, lors de la visite du président Zelenskyy au Canada en 2023, en chantant fièrement l'hymne national ukrainien à ses côtés. À nos amis ukrainiens : nous sommes à vos côtés et notre appui à votre souveraineté est inébranlable.

« En ce jour solennel, nous nous rappelons que l'Ukraine se bat pour la liberté, la justice et la démocratie; des valeurs que le Canada défendra toujours. Nous préconisons un avenir pour l'Ukraine écrit par les Ukrainiens. Un avenir où l'Ukraine sera forte et libre.

« Slava Ukraini! »

