OTTAWA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les 41 années écoulées depuis le Juillet noir :

« Il y a quarante et un ans aujourd'hui, de violentes attaques visant des civils et des commerces tamouls ont éclaté à Colombo, au Sri Lanka. Des milliers de Tamouls ont perdu la vie et beaucoup d'autres ont été blessés, victimes de violence sexuelle et forcés de fuir le pays. Le pogrom anti-tamoul, connu sous le nom de Juillet noir, a provoqué une escalade des tensions et mené à un conflit armé qui a duré des décennies. Cet épisode reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du Sri Lanka.

« En 2022, le Parlement du Canada a adopté à l'unanimité une motion visant à faire du 18 mai le Jour commémoratif du génocide des Tamouls. Le Canada souhaitait ainsi manifester sa solidarité à l'égard des Canadiens d'origine tamoule et des communautés tamoules du monde entier, en nous souvenant des victimes et des survivants de ces actes de violence horribles et insensés et en leur rendant hommage. En tant que défenseur inébranlable des droits de la personne, le gouvernement du Canada continuera d'exiger des comptes pour les violations des droits de la personne et les agressions commises contre des communautés vulnérables au Sri Lanka.

« Dans la foulée du Juillet noir, le Canada a mis en place un programme de mesures spéciales qui a aidé 1 800 Tamouls à se relocaliser en toute sécurité au Canada et à se bâtir une nouvelle vie ici, avec leurs familles. Le Canada compte aujourd'hui l'une des plus importantes diasporas tamoules du monde, et nous célébrons les contributions que les Canadiens d'origine tamoule apportent chaque jour à notre pays. Ils bénéficieront toujours de notre protection.

« En ce jour, je me joins à tous les Canadiens pour offrir mes plus sincères condoléances à toutes les personnes qui ont souffert et perdu des êtres chers durant le Juillet noir. Ensemble, honorons la mémoire des victimes de cette tragédie et réaffirmons notre volonté de bâtir un avenir plus inclusif et plus pacifique, exempt de haine et de violence, pour les gens de partout. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]