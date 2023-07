OTTAWA, ON, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les 10 années écoulées depuis la tragédie de Lac-Mégantic :

« Il y a une décennie aujourd'hui, l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire du Canada est survenue lorsqu'un train de marchandises transportant du pétrole brut a déraillé avant de prendre feu et d'exploser au cœur de la ville de Lac-Mégantic, au Québec. Cette tragédie a coûté la vie à 47 personnes, forcé des centaines de citoyens à évacuer leur résidence, et détruit une grande partie du centre-ville de la communauté.

« En ce jour solennel, nous nous souvenons des vies précieuses qui ont été perdues. Nous pensons également aux gens de Lac-Mégantic qui, 10 ans plus tard, continuent à faire face aux conséquences traumatisantes et durables de cette catastrophe avec force et courage.

« Depuis la catastrophe, nous avons mis la priorité sur l'amélioration de la sécurité ferroviaire à travers le pays, notamment en rendant plus strictes les mesures et les exigences visant à protéger les communautés situées près des chemins de fer. Que ce soit en embauchant davantage d'inspecteurs de la sécurité ferroviaire et du transport des marchandises dangereuses, en réduisant la vitesse des trains ou en augmentant les taux d'inspection, nous veillons à ce que les Canadiens qui voyagent en train ou qui vivent près d'un chemin de fer soient en sécurité. Nous réaffirmons également notre engagement à travailler avec le gouvernement du Québec, les communautés avoisinantes et les résidents de la région en vue de mener à bien le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, qui éloignera les trains du centre-ville pour éviter qu'une telle tragédie survienne de nouveau.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à se souvenir de ceux qui ont perdu la vie de façon tragique il y a 10 ans. Aux résidents de Lac-Mégantic dont la vie a été bouleversée si soudainement : votre résilience est une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Les Canadiens sont et seront toujours avec vous. »

