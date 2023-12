OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début de Hanoukka :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront la première nuit de Hanoukka, connue également sous le nom de fête des Lumières.

« Hanoukka, qui se déroule sur huit nuits, est un rappel durable du pouvoir de la lumière, de l'espoir et de la détermination, même face à l'obscurité et à une énorme adversité. Pendant cette période, amis et familles se réunissent pour allumer une à une les bougies de la hanoukkia, prier et pratiquer des traditions qui font partie de la vie juive depuis des générations. Cette fête est également l'occasion de réfléchir à la force et à la persévérance du peuple juif.

« À la suite des attaques terroristes du Hamas contre Israël au début de l'automne et d'une augmentation inquiétante de l'antisémitisme dans le monde, y compris dans nos propres communautés, les valeurs de force, de résilience et de persévérance qui sont au cœur de Hanoukka sont plus importantes que jamais. Ces actes d'antisémitisme sont totalement inacceptables et n'ont pas leur place au Canada ou ailleurs dans le monde. Que nous soyons Juifs ou non, nous devons tous nous unir contre cette haine.

« Le gouvernement du Canada reste déterminé à lutter contre l'antisémitisme et la haine sous toutes leurs formes. Plus tôt cet automne, nous avons nommé Deborah Lyons en tant que nouvelle envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Mme Lyons dirigera nos efforts constants de lutte contre l'antisémitisme et travaillera avec nos partenaires pour préserver la mémoire de l'Holocauste afin que les jeunes générations connaissent la vérité sur ce qui s'est passé et sachent que l'antisémitisme se perpétue encore aujourd'hui. Grâce à des mesures telles que l'élargissement du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité, nous contribuons à protéger les centres communautaires, les externats et les lieux de culte, car personne au Canada ne doit se sentir en danger lorsqu'il pratique sa religion.

« Hanoukka est également l'occasion de reconnaître les immenses contributions que les Canadiens juifs ont apportées - et continuent d'apporter - au Canada. La tradition consistant à allumer la hanoukkia et à la placer près de la fenêtre vise à encourager les gens à partager et à répandre la lumière. Cette tradition réaffirme la liberté d'exprimer et de pratiquer la foi juive, mais aussi de partager la lumière avec les autres. Voilà ce que signifie être Juif - et être Canadien.

« Le gouvernement du Canada sera toujours solidaire de la communauté juive. Nous continuerons de faire en sorte que le Canada demeure un pays où les Canadiens juifs peuvent vivre fièrement et ouvertement leur vie juive. Ensemble, nous bâtirons un avenir plus sûr et plus inclusif pour tous.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite une Hanoukka heureuse, bénie et paisible à tous ceux qui la célèbrent.

« Chag Hanukkah Sameach. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]