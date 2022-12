OTTAWA, ON, le 18 déc. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début de Hanoukka :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde souligneront le début de Hanoukka, connue également sous le nom de fête des Lumières.

« Pendant huit nuits, familles et proches se réuniront pour chanter, faire tourner le dreidel, frire des latkes, manger des sufganiyot, allumer les bougies de la hanoukkia une à la fois et raconter l'histoire de la révolte victorieuse dirigée par les Maccabées.

« Hanoukka commémore la libération des Juifs et la nouvelle consécration du Second Temple de Jérusalem. Elle célèbre le miracle de l'huile, qui a brûlé pendant huit jours alors qu'il n'y en avait assez que pour une nuit.

« Depuis, Hanoukka célèbre la force et la persévérance du peuple juif et son triomphe devant l'adversité. Les bougies de la hanoukkia nous rappellent que, tout comme la lumière noie l'obscurité, l'amour l'emporte sur la haine. Pour nous tous, Hanoukka est une occasion de célébrer les contributions que les Canadiens juifs ont apportées - et continuent d'apporter - à un Canada fort, prospère et inclusif.

« Aujourd'hui, nous réfléchissons également à l'incroyable résilience dont le peuple juif a fait preuve face à l'exil et à la persécution, et nous réaffirmons notre engagement à combattre l'antisémitisme partout où il se manifeste. Ensemble, nous continuerons de bâtir un pays meilleur où tous les Canadiens peuvent mener leur vie à l'abri de la haine et où nous continuons de célébrer la diversité qui fait notre force.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons une Hanoukka bénie et joyeuse à tous ceux qui la célèbrent.

« Chag Hanukkah Sameach. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]