OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour saluer l'annonce de la visite de Sa Sainteté le pape François au Canada. Sa Sainteté sera au Canada du 24 au 29 juillet 2022 :

« Je salue la nouvelle de la visite de Sa Sainteté le pape François au Canada cet été afin de présenter officiellement les excuses de l'Église catholique romaine pour le rôle qu'elle a joué dans l'exploitation des pensionnats, qui ont causé des douleurs et des souffrances durables chez les peuples autochtones du pays.

« Sans le courage et la détermination des Survivants, des dirigeants autochtones et des jeunes qui ont raconté leur histoire, la visite prochaine de Sa Sainteté ne serait pas possible.

« Bien que Sa Sainteté ait présenté des excuses à Rome le mois dernier, des excuses officielles présentées en personne au Canada de la part de l'Église catholique romaine aux Survivants et à leurs familles donneraient suite à l'appel à l'action 58 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). Il s'agirait d'une étape importante - et nécessaire - dans la poursuite du dialogue entre l'Église catholique romaine et les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de promouvoir une véritable réconciliation pour les peuples autochtones dans notre pays. Depuis trop longtemps, c'est un fardeau que les peuples autochtones portent à eux seuls. J'encourage tous les Canadiens à regarder ce moment historique et à réfléchir aux conséquences du colonialisme.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en œuvre les appels à l'action de la CVR et de soutenir les Survivants et leurs communautés dans leurs démarches vers la guérison. Nous continuerons d'appuyer les Premières Nations, les Inuits et les Métis en investissant dans les efforts qu'ils fournissent pour identifier et trouver ces personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles. Conscient que ce travail peut raviver de douloureux souvenirs, le gouvernement continuera également d'investir dans des services de soutien en matière de santé mentale et de bien-être qui sont adaptés à la culture, pour que les personnes, les familles et les communautés puissent faire leur deuil et guérir.

« Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, des services d'aide en santé mentale vont continuer d'être offerts aux Survivants des pensionnats, à leurs familles et aux communautés durant la visite du pape au Canada, notamment par le biais des lignes d'écoute nationales et d'autres services de bien-être mental. »

Les lignes d'écoute nationales sont accessibles 24 heures par jour et sept jours par semaine pour les peuples autochtones de partout au Canada :

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être permet d'obtenir immédiatement de l'aide et des services d'intervention en cas de crise, par téléphone sans frais ou par clavardage. Ce service s'adresse à tous les peuples autochtones au Canada et est offert en anglais, en français et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktitut. Vous pouvez communiquer avec les conseillers par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à l'adresse espoirpourlemieuxetre.ca.

La ligne d'écoute téléphonique nationale des pensionnats indiens offre des services d'aiguillage vers un soutien psychologique et d'intervention en cas de crise. Vous pouvez accéder aux services par téléphone, au 1-866-925-4419.

