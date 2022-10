OTTAWA, ON, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter le nouveau premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le nouveau premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak.

« Le partenariat entre le Canada et le Royaume-Uni, l'une des relations les plus solides qui existent entre deux pays du monde, se caractérise par une riche histoire commune, de forts liens d'amitié et un engagement indéfectible à l'égard des droits de la personne, de la démocratie et de l'ordre international fondé sur des règles. Nous travaillons notamment en étroit partenariat au sein des Nations Unies, d'institutions financières internationales et d'autres organisations multilatérales. Nos pays sont les deux seuls à être membres du Commonwealth, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20.

« Il me tarde de collaborer avec le premier ministre Sunak afin de renforcer cette relation, à mesure que nous continuons à faire face aux enjeux mondiaux actuels, tels que l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie, l'incertitude économique et les changements climatiques. Je me réjouis aussi à la perspective de travailler avec le premier ministre Sunak au resserrement de notre relation économique importante au moment où nous négocions un accord de libre-échange exhaustif, ambitieux et inclusif entre le Canada et le Royaume-Uni ainsi que l'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste. Ensemble, nous continuerons à mettre l'accent sur la création de bons emplois pour la classe moyenne et d'opportunités pour les entreprises des deux côtés de l'Atlantique, tout en favorisant une croissance économique qui profite à tous.

« Je souhaite à la première ministre Elizabeth Truss la meilleure des chances dans ses projets. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]