OTTAWA, ON, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, Elizabeth Truss :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Elizabeth Truss d'être devenue première ministre du Royaume-Uni.

« Le Canada et le Royaume-Uni entretiennent l'une des relations les plus solides du monde, ancrées dans des siècles d'histoire, de valeurs et de traditions communes. Je suis impatient de travailler avec la première ministre Truss pour renforcer davantage les relations entre nos deux pays et améliorer la vie des gens des deux côtés de l'Atlantique. Pour ce faire, nous devrons notamment continuer d'assurer une relance économique solide qui profite à tous et renforcer la démocratie, les droits de la personne et le système international fondé sur des règles, tout en se montrant solidaires de l'Ukraine face à l'agression continue de la Russie. Dans le but de devenir le premier marché mondial de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, le Royaume-Uni est un partenaire de longue date dans les domaines de l'action climatique et de la tarification de la pollution, de même qu'en matière de protection de la nature et de la biodiversité.

« Le Royaume-Uni est le principal partenaire commercial du Canada en Europe et l'un de nos plus importants partenaires à l'échelle mondiale. À mesure que nous poursuivrons les négociations en vue d'un accord de libre-échange global, ambitieux et inclusif entre le Canada et le Royaume-Uni, ainsi que le processus d'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, nous continuerons de chercher à accroître le commerce et à créer de bons emplois pour la classe moyenne et des possibilités pour les populations des deux pays. De plus, nos pays collaborent de près au sein des Nations Unies, de la Banque mondiale et d'autres organisations internationales. Nous sommes les deux seuls pays à être membres du G7, du G20, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et du Commonwealth.

« Je remercie l'ancien premier ministre Boris Johnson pour son partenariat au fil des ans et lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]